Teaterföreställningen är över

Alingsås

Föreställningen är över. Och vilken föreställning vi fick se! Kommunchefen fick gå på slutet. En del har visats inför öppen ridå. Men det är också tydligt att en del av föreställningen har pågått bakom kulisserna. Det har varit många aktörer och stora utspel. Varför kan man undra?

Troligtvis handlar det om kombinationen att den politiska minoriteten inte gillat läget och att tjänstemän inte gillar att bli styrda. Nog kan vi förstå att läget för S-MP-V inte varit som önskat. Men är det inte att gå över gränsen för politikens roll när man går utanför sin arena och försöker skapa oreda i tjänstemannaorganisationen.

Vi hör inga repliker mot de politiska besluten. Alla bekänner sin trohet till dessa. Men enskilda tjänstemän och facken, Vision och Kommunal främst, har jobbar hårt för att sätta negativa stämplar på det som genomförs av kommunchefen. Ständigt leta efter formella invändningar men också en mer subtil psykologisk ”krigföring”. Varför? För att det ska helt enkelt bli jobbigt för kommunchefen. Kan man inte påverka de politiska besluten så påverka genomförandet. Tror ni att detta kan upplevas som ett stort arbetsmiljöproblem att fattade beslut inte kan genomföras? Svar: JA! Handen på hjärtat, vill kommunens skattebetalare inte att politiska beslut ska genomföras? Vill kommunens skattebetalare att kommunledningen ska göra som man gjorde innan Susanne Wirdemo var kommunchef? Nämligen mala ner politiska beslut efter behag! Vill skattebetalarna att det ska vara ordning och reda på kommunens ekonomi samt noggrannhet om vart skattepengarna tar vägen?

Bakom kulisserna har det nog varit trångt då det varit många inblandade och krafterna för att bevara en osund kultur har varit stora.

Vem eller vilka är det som bestämmer i den här kommunen kan man undra? Nedan kommer lite fakta samt upplevelser från vår sida. Vi är ”Medarbetarna”. Alliansen tog över mitt i mandatperioden och ville av olika skäl genomföra väldigt mycket på kort tid. Kommunledningskontoret hade under den förre kommunchefen svårt med framdriften under 2016. Några lustigkurrar började till och med att kalla Rådhuset för ”passivhus”.

För Susanne Wirdemo fanns det direkt stora utmaningar. Som att lösa personalärenden som var 7-8 månader gamla till att hantera Alliansens neddragning på 10 Mkr i kontorets budget. Hon gjorde det snabbt och ett antal personer erbjöds avgångsvederlag. Och kontorets organisation bantades genom färre antal chefer. Vad var alternativet? Det måste de som kritiserar henne klargöra. Att tjänstemän som inte gillar besluten väljer att sluta eller går ut i media kan ju inte principiellt vara en anledning till att sparka kommunchefen. Att facket surar på kommunchefen är andra sidan av samma mynt.

Samordnade påverkansoperationer och maktspel för att undergräva Susanne Wirdemo skapar en situation där politiker till sist kan skapa momentum för önskad förändring. Formellt ett demokratisk beslut att låta kommunens högste tjänsteman gå, men vill vi att kommunen ska fungera så här?

Handlingsplanen Effekt kom till för att ekonomin visade samma rörelse som när en misslyckad sufflé lämnar ugnen. Som en del i denna plan skulle förvaltningscheferna få nya anställningsavtal. Som uppenbarligen motarbetades av vissa krafter. Därför får nya förvaltningschefer tf-tjänster. Vilket Wirdemos kritiker spelar hårt på. Talet om oinskränkt makt för kommunchefen är inte korrekt. Det fanns och finns gott om andra maktspelare i denna föreställning.

Nu till slutscenen. Miljöpartiets Anna Hansson meddelar ett misstroendevotum. (S) försöker framställa sig som kompromissorienterade men stöttar MP på fredagens extra KS. De har ju varit emot sedan dag ett. Susanne Wirdemo får lämna kommunchefsuppdraget men är kvar i kommunen året ut.

Den som först kunde meddela beslutet var bloggaren Tomas Lindblom som snuvar AT på nyheten. Han har direktrapporterar inifrån KS. Lindblom är populär bland politiker. Lindblom kom in i matchen när ABC-frågan blev het. Vid flera tillfällen har han haft första tjing på politiska utspel. Vissa av Lindbloms metoder kanske är kontroversiella. Som att lägga ut lönerna för de som jobbat med ABC-utredningen. Syfte? Troligen ingen annat än att försvåra fortsatt arbete i den frågan. Att Tomas utesluter andra personer på nya tjänster som inte passar in i hans agenda torde bekräfta det. Men föreställningen är över (för denna gång) och ridån kan gå ner. I stora stycken en fars med en del tragiska inslag är vårt intryck. Slutet tycker vi inte är något att skratta åt. Varför? Ja, risken är stor att det innebär en återgång till den gamla osunda kulturen.