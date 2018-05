Välkända namn gästar allsång

Alingsås

Sugen på att sjunga med i ”Det vackraste”, ”Oh, Susie” och ”Växeln hallå”? Under Potatisfestivalen får du chansen.



En av årets nyheter under Potatisfestivalen är att det blir allsång i Åmanska parken på lördagskvällen. De artister som hittills är klara för allsången är Cecilia Vennersten, Janne Lucas, Mikael Erlandsson samt alingsåsaren Jesper Ax och boråsarna Ulrik Arturén och Jonas Liberg.

Den förstnämnda artisten är kanske framför allt känd för dunderhiten Det vackraste, med vilken hon medverkade i Melodifestivalen 1995. Samma år vann hon även en grammis för Årets låt samt släppte sitt debutalbum, Cecilia Vennersten, som sålde platina både i Sverige och i Norge.

Janne Lucas fick sitt stora genombrott när han kom tvåa med Växeln hallå i Melodifestivalen 1980. Låten är minst sagt en svensk Melloklassiker och den som kommer till allsången i Åmanska parken kommer givetvis få ta del av denna pärla.

Hyllning till Freddie

Kanske klingar inte namnet Mikael Erlandsson bekant? Men kanske gör Secret Service det? Mikael är sångare i denna grupp, som bland annat står bakom världshiten Oh Susie. Under allsången kommer Mikael framföra ett medley av deras största hits, där Oh Susie alltså ingår.

Avslutningsvis kommer alingsåsaren Jesper Ax tillsammans med boråsarna Ulrik Arturén och Jonas Liberg till allsången. De kommer bjuda på en hyllning till Queensångaren Freddie Mercury.