Webb-tv: Diana och Lana om studenten

Fredagen den 1 juni är det studentfirande på Alströmergymnasiet. Idolia Johansson och Wilma Sommar från AT the moment-redaktionen har intervjuat två av dem som tar studenten, Diana Olofsson och Lana Hakmet.

Se intervjun här ovanför.

AT the moment görs av elever som läser kursen Medieproduktion på Alströmergymnasiets samhällsprogram. Under det gångna läsåret har de gjort ett stort antal sidor i pappers-AT och eAT och tagit upp frågor som är särskilt aktuella för ungdomar.

