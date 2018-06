Gästbloggen

MIDSOMMAR-BLOGG

Historik - Carin Evaldsson

Husbandet

Pastorns uppgift - Bertil Carlsson

Gemensamma förberedelser - Magdalena Magnusson

Att leda folklekar och polonäs - Holger Andersson

Hur det är att fira midsommar i Gräfsnäs - Amanda Johansson

Midsommarkommitténs arbete under året

Midsommarfirandet i Gräfsnäsparken står i fokus för veckans gästblogg. Arrangerande ungdomsrådet i Equmenia har samlat ihop ett gäng bloggare.

Onsdag 20 juni

Hej. Jag heter Bertil Carlsson och är pastor i Gräfsnäskyrkan, som är en av tre Equmeniakyrkor som arrangerar midsommarfirandet i Gräfsnäsparken. I år skall jag få vara konferencier, vilket är en ny uppgift för mig i just detta sammanhang. Förra året fanns jag med, tillsammans med pastor Kerstin Wängberg från Nossebro, som minglande pastor vid en mobil pastorsexpedition vid sidan om scenen.

I år får jag ta steget upp på denna scen och lotsa en rad aktörer genom ett fullmatat program. Jag får dela plattformen med sångare, musiker, lekledare och trollkarl.

Midsommarfirande är en folkfest med djupa rötter. Det handlar om Skapelsen, livet, fruktbarheten, framtidshoppet… Barnen och blomstrens skönhet har en framskjuten plats. Det har med kyrkans budskap att göra. Du behöver bli som barn för att nå Guds rike, sa Jesus. Öppen för livet, tacksam för ljuset, glad över skönheten, självklar att älska och älskas. Om detta handlar den folkliga midsommarfesten. Om detta handlar också kyrkoårets texter. ”Skapelsen” är temat för midsommardagen och på söndagen röjer Johannes döparen sedan väg för att vi skall upptäcka att skaparen uppenbarar sig för oss i en människa, Jesus Kristus, som säger; Jag vill att min glädje skall bli fullkomlig i dig.

Så den långa festen i Gräfsnäsparken, med liv och lust i barnslig glädje över sommaren, avslutas framåt natten med en andakt där tre unga människor sjunger om livet och tron på en skapare och jag skall få ge några tankar om livet som en resa, en mognadsprocess. Jag vill inbjuda till möjligheten att låta ljuset bo inom varje människa.

”Och det var afton och det var morgon den första dagen” som Gud skapade och denna midsommarafton slutar alltså inte i nattens mörker utan i midsommardagens ljus…

Jag hoppas på god gemenskap, frisläppt glädje och vördnad inför allt skapat – så att Skaparen får äran för allt detta goda som vi får lov att njuta! Glad midsommar!

Tisdag 19 juni

I år är vi ett gäng på sju sångare och musiker i husbandet. Vår huvudsakliga uppgift under midsommarveckan är att leda sång och musik under midsommaraftonens firande i Gräfsnäs. Husbandet leds av Jenny Arvidsson på piano som för övrigt har ansvarat för musiken i över femton år. Övriga medverkande varierar från år till år. Under våren kommer frågan från Jenny om vi i Husbandet vill vara med och sjunga på midsommarafton igen, varpå vårt svar givetvis blir ”självklart”.

Vi träffas ett antal gånger för att spåna fram och öva in nya och gamla låtar till polonäsen. Musiken och sången till barn- och folklekarna går på rutin nu för tiden. Musiken till polonäsen varierar som sagt från år till år och innehåller alltid några modernare radiodängor men även några gamla godingar som med tiden har blivit våra favoriter.

Låtarna till polonäsen behöver ha rätt takt för att de som dansar inte ska komma bort sig. Hjälp med detta får de från oss och vår lekledare Holger Andersson.

På midsommaraftons kväll gäller det att ha koll på klockan. Det är mycket som händer, det ska soundcheckas, sjungas, fikas, gås på toa och se till att barnvakterna är på plats. Tiden går fort och vips så är det dags att sjunga igen och då behöver barnen vara ammade och kaffet uppdrucket.

Från scenen har vi en härlig utsikt på folk som strömmar till och från slottsruinen under kvällens gång. Glada och dansande barn, ungdomar och vuxna. När kvällen är slut ser vi redan fram emot att få sjunga vid nästa års firande!

Husbandet består i år av Jenny Arvidsson, Miriam Evaldsson, Anna Svantesson, Tobias och Johanna Strand, Andreas och Angelica Molin.

Måndag 18 juni

Midsommarfirande i Gräfsnäs Slottspark

Så länge jag kan minnas, cirka sextio år, har jag firat midsommar i Gräfsnäs. Första gången var jag en tvärhand hög, och midsommarstången stod då på den plats där Gräfsnäskyrkan ligger idag. Som barn fick jag i uppdrag av min pappa att plocka en hink blommor till midsommarstången. Det var mitt första sommarjobb och som allt annat ideellt arbete mycket dåligt betalt.

Någon gång på sextiotalet flyttade midsommarfirandet till Slottsparken. Då var det endast lekar för barnen runt midsommarstången.

I början av sjuttiotalet kom en ny pastor, Tore Axelsson, till församlingen. Han förde med sig värmländska midsommartraditioner och programpunkterna blev allt fler. Han hade många strängar på sin lyra och var bl.a. en hejare på att leda folklekar. Om detta ingick i pastorsutbildningen är dock ännu oklart. Min pappa, Nils Persson, var pastorns trogne vapendragare. Tillsammans drevs de av lusten att skapa ett drogfritt midsommarfirande, som skulle vara tillgängligt för alla.

Mycket av det som lades en grund för under sjuttiotalet finns ännu kvar, men aktiviteterna har växlat. Under några år spelades ett folklustspel som handlade om Gustav Wasa. Det har funnits cirkusartister som visat sina färdigheter, musiker, sångare, folkdanslag, trollkarl och barnteater. En groda kommer lagom till barnlekarna varje år. En gång, när mörkret fallit, kunde vi se en eld på sjön som bars upp av en flotte. Eld och vatten på midsommarnatten, det var magiskt.

Ingen fest utan mat av något slag. Det har bryggts hinkvis med kaffe, stekts våfflor, grillats korv i ofantliga mängder under årens lopp.

Under några år samlades många ungdomar på midsommardagens kväll. Då skulle man dansa runt midsommarstången utan barn och gamla. Då var det ungdomarnas kväll och traditionen levde sitt eget liv, utan mobiltelefoner eller Facebook, alla kom ändå.

Det har alltid funnits ett orosmoln på midsommarhimlen. Vad ska det bli för väder?? Hur vädret sen har varit har en strid ström av människor vandrat in på borggården när midsommarstången rests. För somliga är det en ”hemvändardag” då man ses i Gräfsnäs. På senare tid har vi också fått dela med oss av våra traditioner till människor från alla jordens hörn.

En andakt har alltid avslutat firandet på årets ljusaste natt. Min förhoppning är att det gudomliga ljuset, skall lysa på alla er som kommer till Gräfsnäs på midsommarafton.

Från början var det Sollebrunns SMU som arrangerade midsommarfirandet. Idag är det Equmenia i Magra, Nossebro, Sollebrunn och Gräfsnäs.

Carin Evaldsson

——————————–

MIDSOMMAR-BLOGG

Historik - Carin Evaldsson

Husbandet

Pastorns uppgift - Bertil Carlsson

Gemensamma förberedelser - Magdalena Magnusson

Att leda folklekar och polonäs - Holger Andersson

Hur det är att fira midsommar i Gräfsnäs - Amanda Johansson

Midsommarkommitténs arbete under året