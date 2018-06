En till åtalas för snusrån

Hemsjö

Under förra veckan åtalades fyra unga män för rånet mot en butik i Hemsjö – nu åtalas ytterligare en tonåring för delaktighet i gärningen.



Det var under hösten som butiken Snus2 utsattes för ett rån. Fyra gärningsmän rusade in i butiken och uppträdde hotfullt. Några av dem hade beväpnat sig med kniv och yxa som de viftade med. Under hot tvingade de personalen att lämna ifrån sig 8 000 kronor i kontanter och de kom även över snus till ett värde av drygt 40 000 kronor.

Gärningsmännen försvann till fots från butiken, men de klättrade sedan över ett viltstängsel och ut på E20 till en väntande bil.

Under förra veckan åtalades fyra unga män från Göteborgstrakten för delaktighet i rånet. Nu åtalas en femte person, en 19-åring som även han är hemmahörande i Göteborg, för rån.

Rättegången mot de fem männen inleds under mitten av juni.