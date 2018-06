Fotboll

Visst blir det en Fotbollsgala i Alingsås under senhösten.

Datumet är satt till lördagen den 24 november, och platsen är precis som tidigare Estrad.

Våren 2016 bestämde sig ett gäng lokala profiler för att väcka liv i Fotbollsgalan efter en längre dvala. Första året blev en stor succé och det var många som undrade om det skulle bli en repris.

Så blev det – och faktum är att det var lapp på luckan i november i fjol med över 600 gäster.

– Som alltid är det svårt att följa upp en succé, men vi lyckades och det är vi väldigt stolta över. Det är mycket jobb som krävs för att den här typen av stora arrangemang ska fungera, och vi tycker själva att vi hittade ett par nya grepp som föll väl ut. Ett av dom var de så kallade barbiljetterna där man kunde välja att följa galan utan att äta, säger Carolina Larsson i arrangörsstaben.

– Gensvaret efter fjolåret var fantastiskt, och vi bestämde oss veckorna efter galan för att se över möjligheterna att köra en tredje gång.

”Rätt så coolt”

När terrängen hade sonderats och utvärderingen var gjord gav Larsson och kompani tummen upp för en fortsättning.

– Att få träffas tillsammans över klubbgränserna, och släppa rivaliteten under några timmar, mår helt klart den lokala fotbollen bra av. Att man som spelare, oavsett nivå, kan få gå upp på scenen och ta emot hyllningar från 600-700 åskådare är rätt så coolt faktiskt, säger Carolina Larsson.

Vad kan ni göra annorlunda?

– Vi tittar just nu på upplägget och vi har en del intressanta saker på gång. I fjol delade vi ut hederspriset och eldsjälspriset sent på kvällen, men dom priserna kommer att delas ut tidigare. Vi och några av gästerna på galan upplevde att det var lite väl stimmigt i lokalen när dom personerna skulle hyllas.

Noterbart är att Nils-Gunnar ”Mannen” Svantesson har valt att tacka för sig i arrangörsstaben.

– Vi är väldigt glada och tacksamma för ”Mannens” insatser. Samtidigt kommer han att sitta kvar i den jury som väljer ut kandidaterna till de olika priserna, säger Carolina Larsson.