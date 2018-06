Gratis busskort behövs alltid och till alla

Alingsås

Svar till Linda

Gratis busskort behövs säkert, MEN inte bara under sommaren, och inte bara till skolungdomar, ALLA alla borde resa gratis i hela regionen.

Men som Linda säkert vet, så finns det inget som är GRATIS här i välfärdslandet.

Någon måste fixa fram stålarna och betala, men så här i valtider kanske plånboken är öppen hos alla politiker. Det är ju extrapris på Valfläsk just nu, och den som får betala för detta framöver blir ju stans skattebetalare. Dom kanske inte tycker att gratis busskort är en livsviktig reform ?

Dom som är riktigt ” fattiga” barnfamiljerna” brukar ju kunna få medel till barnens busskort även under sommarlovet.

Kanske det vore en viktigare reform att politikerna påverkade Västtrafik att sänka sina taxor i hela regionen, borde ju rimligtvis vara lika ”dyrt” att resa i Göteborgs regionen som i Stockholm, finns ingen rimlig anledning varför det skall vara dyrare här. Barn och ungdomar under 15 borde alltid resa gratis i hela regionen, liksom gamlingar över 65

Ja varför inte införa 0-taxa för alla i regionen, betala trafiken via skattsedeln i stället. ?