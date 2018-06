Hesselblad-leden invigd

Herrljunga

Under måndagen invigdes den nya vandringsleden Elisabeth Hesselblads-leden mellan Herrljunga station och Fåglavik. Under pampiga former förklarade biskop Åke Bonnier leden för invigd utanför kapellet i Fåglavik.



– Det är en stor glädje och ära att få vara med och inviga den här leden, sa Åke Bonnier i sitt tal innan han klippte det blågula bandet.

I höstas fick Sveriges senaste helgon Elisabeth Hesselblad från Fåglavik en stjärna på Herrljungas egen Walk of Fame. Under måndagskvällen invigdes en vandringsled döpt efter henne. Leden kommer kallas för Elisabeth Hesselbladleden (EH-leden) och den går mellan Herrljunga station och ut till Fåglavik.

Den formella invigningen med bandklippning skedde utanför kapellet i Fåglavik på måndagskvällen. Musikkåren Lyran spelade och både kommunalrådet Johnny Carlsson (C) och fotografen Thomas Örn Karlsson höll kortare tal.

Vandringsleden är cirka två mil lång och arbetet kring projektet startade för två år sedan.

