Nej till fixartjänst

Vårgårda

Miljöpartiets motion att Vårgårda kommun ska införa fixartjänst för seniorer avslogs. I voteringen skiljde endast en röst.



MP:s förslag var att äldre ska få hjälp med enklare arbetsuppgifter, till exempel byte av glödlampor och gardiner.

– Fixartjänst är win-win. Det är tråkigt att få ett avslag på en sådan bra motion, sa Helen Persgren (MP).

Hon pekade på att äldre riskerar att ramla. Konsekvenserna kan bli att man inte kan bo kvar hemma.

– Det är ingen slump att vi har grannkommuner som infört detta, sa Helen Persgren.

Tony Willner (S) stödde motionen, då han anser att alla vinner på förslaget. De som får hjälp och de som ger hjälp.

– Fallskadorna kostar otroligt mycket pengar. Fixartjänsten är bättre för våra äldre än gratis kollektivtrafik.

En utmärkt idé tyckte även Patrik Dahlin (V). Han förstod inte majoritetens avslag.

– Man ser en kostnad, men inte vad man vinner. Det här är en förebyggande åtgärd.

Bra motion, men…

Anneli Hermansson (C) tyckte det var en bra motion. Många äldre klarar inte av vissa uppgifter och riskerar fallolyckor. Men hon röstade inte för förslaget.

– Det finns andra tjänster, till exempel RUT, sa hon.

Det är bra att förebygga fallolyckor, men fixartjänst passar just nu inte in i kommunens verksamhet, menade Bengt Hilmersson (C).

– Det går att få fixartjänst. Living Care utför uppgifterna, men det kan bli lite dyrare, sa han.

Marielle Palm (S) har erfarenhet av fixartjänst från Herrljunga kommun.

– I Herrljunga jobbar man med lönebidragsanställningar. Man ger människor meningsfulla arbetsuppgifter samtidigt som det är bra för dem man hjälper.

Efter votering avslogs motionen med röstsiffrorna 20-19. Två ledamöter avstod från att rösta.

Läs mer från kommunfullmäktige i tisdagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »