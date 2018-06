Räds inte utmaningen

Terränglöpning

Ett taggat gäng från Alingsås laddar som bäst för EM och VM i Obstacle Cource Races (OCR).

– Jag kan knappt med ord beskriva hur taggad jag är, säger Stefan Hjörnhede, som är veteranen i sällskapet.

Utöver Stefan Hjörnhede består gruppen av Helene Ohlsson, Daniel Sjöberg, Paulina Sjöberg – och den mest meriterade ”hinderlöparen” i form av Clara Stamborg.

– Det är klart att vi sporras av det som Clara gjort dom senaste åren, men hon tävlar trots allt i elitklassen och vi i olika åldersgrupper, säger Helene som gör sin första tävlingssäsong.

– Bara att jag tagit mig hit, med tanke på att jag började tävla i år, är jag otroligt nöjd med. Tävlingshornen syns inte nu men när jag står på startlinjen då jäklar, säger Helene och drar på smilbanden.

I klassen 30-34 tävlar även Paulina.

– Jag började tävla i fjol efter en diastasoperation, och då blev jag av med bandet under EM. Jag hoppas och tror att få behålla det i år, säger hon.

Just att få behålla bandet, vilket man får efter att ha klarat av alla hinder under utsatt tid, är ett mål som hela kvintetten har.

Pushar på varandra

Clara Stamborg, som har tunga meriter från både EM och VM, gillar att hon fått sällskap i gruppen:

– För mig är det otroligt kul att fler vill träna och tävla. OCR är det roligaste som finns, och även om jag tävlar i elit så pushar jag på övriga i Alingsåsgänget när jag gått i mål. I vintras sprang vi en hel del och nu tränar vi styrkepass i grupp. Då får jag dom att svettas lite extra, säger Clara med ett skratt.

Faktum är att det var 40-årige Stefan Hjörnhede som fick in Stamborg på OCR.

– Jag tjötade hål i huvudet på henne, och det gav resultat. Hon är verkligen skitduktig, säger han med ett skratt.

Stefan, som tävlar i Masters-klassen, fortsätter:

– Målet med både VM och EM är att ha förbaskat kul, och det tror jag att alla här kan skriva under på. OCR handlar lite om att man blir barn på nytt. Att springa och ta sig över hinder med hjälp av enbart kroppen är otroligt tillfredsställande. Det är den bästa träningsformen alla kategorier.

Paulina fyller i:

– Samtidigt som man får blod- smak i munnen fylls man av en eufori som är svår att beskriva.

Att OCR är en sport som växer explosionsartat råder det heller ingen som helst tvekan om:

– På Toughest Malmö var 7 500 deltagare med och det är helt galet. När man säger att vi tävlar i OCR vet allt som oftast folk inte vad det handlar om. Men faktum är att det är den snabbast växande sporten i Sverige, intygar Paulina.

”Gemenskapen är fantastisk”

För Daniel Sjöberg handlar OCR inte bara om själva tävlingsmomentet. Han har på två år gått ner otroliga 45 kilo, och mår bättre än någonsin.

– Jag behövde hitta på något och då fastnade jag för OCR. Det är en sport där man använder hela kroppen och tar ut sig. Sen är gemenskapen fantastisk, säger Daniel.

35-39 tävlar Daniel i, och hans målbild är ganska tydlig:

– Målet i båda mästerskapen är att inte bli sist och behålla bandet.

I EM är Alingsåsgänget inte med i lagtävlingen, men i VM är det dags.

– Det ser vi fram emot, säger kvintetten i kör.

Till Danmark och England

EM avgörs sista helgen i juni på dansk mark, och VM i England i oktober.

– Det gäller att hitta en bra uppladdning. För mig innebär det mycket vatten och nötter för sältans skull. Det sista tunga passet inför Europamästerskapen blir på midsommardagen, säger Stefan.

På tal om lag så kommer det inför 2019 bildas ett Alingsåsteam vid namn Revolt.

– Just nu byggs en inomhus- bana här i lokalen (Voltflip) och den kommer att bli den modernaste i Sverige. Vi har varit med och handplockat en del av hindren hit vilket känns spännande, avslutar Helene Ohlsson.