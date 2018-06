”Ren glädje i hela kroppen”

Triathlon

I fjol slutade Jenny Nilsson tvåa i Escape From Alcatraz. När tävlingen avgjordes för en vecka sedan var det Alingsåstjejens tur att få kliva högst upp på pallen i klassen 30-34 år.

– Det mesta gick min väg, säger hon.

Escape From Alcatraz i San Francisco är en uttagningstävling som kräver enormt mycket av de tävlande. I fjol gjorde Jenny Nilsson sitt första framträdande i tävlingen, och då blev det en andraplats.

– Förra året ställdes simningen in, och det var lite tråkigt. Därför kändes det mer på riktigt den här gången när alla moment var med, säger Nilsson, som inte haft den bästa av uppladdningar inför styrkeprovet.

– Jag har dragits med en del sjukdomar, och sen skadade jag revbenen när jag ramlade under en löprunda i Falun. Det blev två frakturer, vilket också hämmat mina förberedelser, speciellt vad gäller simträningen. Med tanke på det gick det över förväntan.

Jenny säger att hon redan under den 2 300 meter långa simningen fick en bra känsla.

– Vädermässigt var det helt perfekt. Det var inga farliga strömmar i vattnet, och trots att det var mycket folk i vattnet och att jag stundtals hade svårt att se vart jag skulle, flöt det på fint. När jag växlade till cyklingen såg jag att det stod många cyklar kvar, och då förstod jag att jag låg bra till.

Under cyklingen (29 kilometer) plockade Jenny många placeringar.

– Jag förstod att jag hade ett bra utgångsläge inför löpningen (13 kilometer), och visste att segerchansen var god om jag orkade trycka på, säger hon.

När gick det upp för dig att du vunnit din klass?

– När jag fick kvitto med alla tider (skratt). Då var det bara ren glädje och stolthet i hela kroppen.

Sluttiden blev 02:30:26, vilket placerade henne som sjunde bästa kvinna totalt.

Kommer du att ställa upp i Escape From Alcatraz igen?

– Nej, nu har jag gjort mitt.

VM nästa

Efter att ha landat hemma i Alingsås några dagar tar nu Nilsson sikte mot nästa utmaning. I juli stundar nämligen VM i såväl duathlon som triathlon.

– Innan jag åkte över till USA fick jag beskedet från landslagsledningen att jag och en annan tjej var uttagna. Det ska bli otroligt kul att se vad jag kan göra för resultat där.