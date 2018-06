Ta tag i Vårgårdas skolproblem

Vårgårda

En organisation, till exempel en skola, måste vara väldigt noga med vilka signaler man skickar ut. En del signaler är medvetna, andra är man nog inte så klar över. En del signaler har man som enskild skola ingen kontroll över, annat kan man påverka. Ibland blir det till och med så att man säger en sak men gör något annat.

Eleverna på grundskolan i Vårgårda är lika olika som vi i vuxenvärlden. Det finns ambitiösa elever som på alla sätt försöker ta vara på sin skolgång, och det finns slarvpellar som beter sig väldigt oansvarigt och allt där emellan. Dessutom finns det en grupp elever som har genuina svårigheter, till exempel dyslexi eller ADHD. De eleverna kommer verkligen i kläm om inte skolan fungerar bra.

Många är mycket oroade över elevernas betyg, jag också. En av de signaler eleverna får handlar om behörigheten för att komma in på gymnasiet. Som de flesta känner till finns det tre ämnen (svenska, matematik och engelska) som eleverna måste bli godkända i för att bli behöriga till gymnasieskolan. Dessutom måste man vara godkänd i ytterligare 5 ämnen för att bli behörig till yrkesförberedande program och 9 ämnen till studieförberedande program. Det innebär alltså att man kan sakna 8 respektive 4 av 16 betyg och ändå vara behörig. Det är inget vi har kommit på i Vårgårda, utan det gäller nationellt.

Systemet tillåter alltså att inte eleverna verkligen försöker bli godkända i alla ämnen. Eftersom det oftast inte är kö på programmen på Sundlergymnasiet, kan man alltså lugnt släppa en del ämnen på högstadiet. Detta vet eleverna naturligtvis om.

En annan signal som eleverna har fått under 9 år, är att det är väldigt sällsynt att de inte får fortsätta till nästa årskurs oavsett studieprestation. Det är inte förrän man ska in på gymnasiet som det blir stopp om man inte har skött sina studier. Alltför många elever, definitivt inte alla, upptäcker detta för sent. De är inte mogna att förstå konsekvenserna. Detta måste vuxenvärlden hjälpa till med. Ni som är föräldrar, acceptera inte snacket att ’det räcker med E’ eller att ’jag kan ha F i några ämnen, det spelar ingen roll’. Det ligger definitivt i elevernas intresse att man som vuxen är lite påstridig på den punkten även om man får mothugg.

Elever är enligt många undersökningar stressade och orsakerna är oklara. Mobiltelefonerna pekas ut som en bov i dramat, och det stämmer nog på mer än ett sätt. Dels för att de ständigt pockar på uppmärksamheten och tar bort koncentrationen från annat (till exempel lektioner), dels på grund av innehållet i kommunikationen, som ju ibland är allt annat än trevligt. Jag hoppas verkligen att det blir en lag på mobilförbud på grundskolan, eller att Vårgårda inför det. Många elever på Gullhögskolan lämnar ifrån sig telefonen när lektionen börjar. Om eleven inte gör det, får lärarna en konflikt varje gång med elever som inte följer reglerna. Ingen bra start på en lektion.

En tredje signal som kan vara lite svår att upptäcka är att skolan ger mest uppmärksamhet åt elever som inte gör det som förväntas av dem, till exempel sköter skolarbetet. Om man har en situation med många omotiverade elever, kommer de elever som inte gör något väsen av sig lätt i skymundan. Det missgynnar skötsamma och ambitiösa elever. Inte konstigt om missnöjet breder ut sig också i den gruppen i så fall. I en grupp kan det finnas individer som har intresse av att arbetet och kunskapsnivån hålls nere, nämligen personer som inte vill jobba med skolarbetet och ändå inte hamna i alltför dålig dager. Elever som försöker göra så bra som möjligt ifrån sig blir ett hot mot elever som vill göra så lite som möjligt, och det kan vara en orsak till mobbing.

Det är förödande om skolan inte värnar elever som faktiskt gör det som skolan förväntar sig av dem! Det måste vara tillåtet och ge status av att göra sitt bästa. Alla elever har rätt att få undervisning som gör att de utvecklas så långt det går, både elever med svårigheter och elever som behöver stimulans för att inte tappa intresset.

Det är alldeles uppenbart att det måste göras något för att stimulera killarnas intresse för skolan. Motivation att lära sig är den viktigaste drivkraften. Vi måste etablera positiva förebilder som gör att eleverna utvecklar en identitet där kunskaper är viktiga. Möjligheter finns inom elevens val att erbjuda fördjupning inom något eller några områden som kan väcka intresse, och man bör få eleven att inse att de verkligen måste ta vara på de möjligheter som skolan erbjuder. Samarbeta gärna med gymnasiet om kompetens behöver kompletteras.

Gullhögskolans problem sitter i väggarna och är inte lätt att lösa. Det krävs ett samarbete mellan alla parter och en bestämd vuxenvärld som jobbar åt samma håll.

Detta tycker jag måste hända:

1. Skapa ett mantra i alla skolor i kommunen som går ut på att alla kan lyckas i skolan och att det är viktigt.

2. Fokusera på undervisningen. Detta gäller inte bara Gullhögskolan utan även i tidigare årskurser. Väl fungerande undervisning minskar behovet av stöd och gör att alla elever kan utvecklas så långt det går.

3. Acceptera inte att elever stör andra elever eller inte ens försöker nå så långt som möjligt. Jantelagen måste motarbetas. Det måste vara ’tillåtet’ att göra sitt bästa. Eleverna är i skolan för att lära för deras egen skull!

4. Föräldrar, jag är medveten om att ni har en svår roll många gånger. Försök stötta skolan i ansträngningen att åstadkomma en bra undervisning för era barn. Fråga hur ni kan hjälpa till och samarbeta med skolan.

5. Näringsliv, ta upp detta i COI, gärna på en torsdagslunch. Hjälp till med PRAO-platser och studiebesök. Betona vikten av goda kunskaper när ni träffar ungdomar.

Det finns många saker som jag gillar med Vårgårda. En av de bästa är att det är väldigt korta vägar. Kommunledning, tjänstemän, företag, idrottsklubbar, kyrkor och andra grupper har lätt för att samarbeta. Det har vi visat många gånger. Vi borde kunna ta tag i detta problemet och dra åt samma håll framför allt för våra ungdomars skull!