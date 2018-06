Trots regnet eldningsförbudet står kvar

Hela området

Trots söndagens och måndagens regn väljer räddningstjänsten i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga att behålla eldningsförbudet.

– Regnet som kommit har bara blötlagt ytskiktet på marken. Där under är det fortfarande torrt och det är det som vi är oroliga för, säger Stefan Bedö räddningschef i beredskap på Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst förbund (AVRF).

Den rekordvarma majmånaden har gjort att marken runt om i landet har blivit mycket torr. Detta har lett till att flera kommuner infört eldningsförbud. I Alingsås och Vårgårda har det rått förbud mot eldning sedan 13 maj och i Herrljunga sedan 15 maj.

Behåller förbudet

Trots att det kom en del regn under både måndagen och söndagen väljer både AVRF och Räddningstjänsten Herrljunga att behålla förbudet.

– Det beslutet grundar sig i väderprognosen som finns över de kommande veckorna. Vi vill signalera till allmänheten att fortsätta vara försiktiga, säger Stefan Bedö.

Bedö säger att regnet som kommit inte är tillräckligt för att komma ner under det yttersta skiktet på marken och att det fortfarande är mycket torrt där under. Att man valt att ha ett såpass långt eldningsförbud redan under maj månad är mycket ovanligt.

– Det är extremvärden som vi har haft den senaste tiden. Det är ett nytt fenomen som vi måste ta hänsyn till, säger Stefan Bedö.

