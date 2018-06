Webb-tv: Sommartips

alingsås

Emmy Hansson (bilden) och Emma Thorén i AT:s ungdomsredaktion, AT the moment, har i den här filmen sammanställt lite tips om vad som händer i Alingsås under sommaren.

AT the moment görs av elever som läser kursen Medieproduktion på Alströmergymnasiets samhällsprogram. Under det gångna läsåret har de gjort ett stort antal sidor i pappers-AT och eAT och tagit upp frågor som är särskilt aktuella för ungdomar. De har också gjort en podd och ett annat webb-tv-inslag som finns här på AT-webben.

Missa inte heller AT:s sommarbilaga Hej sommar, som delas ut med tidningen i dag den 7 juni. Där finns massor av läsning och tips om sommaren i Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum.