Vårgårda

Det är inget du tjänar stora pengar på, men ändå ett drömjobb om man gillar att teckna.

I veckan gästade serietecknaren Malin Biller Vårgårda bibliotek för att inspirera barn.

– Alla kan bli serietecknare, bara man tycker att det är kul…, hävdar hon.



Arton platser fanns det till bibliotekets serietecknar­workshop med Malin Biller, och den visade sig vara riktigt populär. Några barn tvingades man säga nej till eftersom platserna tog slut.

Få fram känslor

Under första passet, före fikan, tipsar Malin om hur man får fram olika känslor i sina figurers ansikten. Hon ritar några exempel på white­boardtavlan, sedan får deltagarna prova själva.

Malin berättar att hon alltid gillat att teckna och att det var med serietidningar som Bamse hon lärde sig att läsa. I 13-årsåldern gjorde hon sina första egna serier.

– Fast det var först när jag gick på serieskolan i Malmö i 20-årsåldern som jag förstod att man kunde leva på det. Det har varit lite motstånd kan jag säga … Arbetsförmedlingen var inte jättepepp på att jag skulle starta eget inom serietecknarbranschen.

Det gjorde Malin Biller ändå som 24-åring. Idag har hon egna seriestrippen Biller som publiceras i flera dagstidningar i mellersta Sverige. Hon beskriver den som skruvad vardagshumor alla kan relatera till.

Gör en antologi

Sedan 2003 har Malin levt helt på sitt tecknande, trots att det har blivit tuffare ekonomiskt.

– Priserna på serier har pressats, så jag gör lite annat också. Illusterar böcker till exempel. Just nu är vi sexton kvinnliga tecknare som jobbar med antologin Draw the line. Den är på Me too-temat och kommer att släppas på bokmässan i september.

Vill väcka intresset

De senaste åren har Malin Biller också haft mycket före­läsningar och workshops, liknande den på Vårgårda bibliotek.

– Alla kan bli serietecknare, bara man tycker att det är kul och har en bra idé, hävdar Malin. Det behöver inte bli så snyggt. Man kan ju också skriva manus och låta någon annan teckna.

– Idag hoppas jag väcka lite intresse för serietecknandet hos barnen. Sedan finns det böcker man kan låna om man vill lära sig mer.