Svar på insändare om Nolhaga djurpark

Debatt

Svar på insändare i AT den 2/7 om Nolhaga djurpark.

Anläggningar och fritids ambition är att sköta Nolhaga djurpark så att besökaren ska få en trevlig vistelse. Jag förstår att er upplevelse blev en annan.

Barnens lantgård – Barnens lantgård är öppen varje dag mellan klockan 10.00 – 16.00. Vi har en hage som man kan gå in och klappa djuren i under den tiden. Djuren har möjlighet att vara både inne och ute även under öppettiden. Besökaren har då möjlighet att gå in i byggnaden och vara med djuren där.

Fågelhusen – Vi har två byggnader som under ett antal år inte använts i någon större utsträckning. Anledningen är främst ny lagstiftning som vi förhåller oss till. Därför är frågan aktuell inom kultur och fritidsförvaltningen.

Grönyteskötsel – Skötsel av grönytor sköts av personal på anläggningar och fritid. Djurparken är en del i vår helhet, verksamheten sköter badplatser och övriga anläggningar, vilket medför att vi behöver göra prioriteringar emellanåt.

Jan Wärn

Avdelningschef anläggningar och fritid