Tjena Niklas Lindroth, Narkotikapolisen.

Alingsås

Hej Niklas!

“Jag tänker på texten i brevet jag fick från den anhörige en morgon när jag kom till jobbet för att tacka att vi ingripit och avbrutit hans sons destruktiva och nedåtgående spiral med narkotikalangning och skulder.”

Skrev du i din krönika.

Jag vill inte kritisera dina lyckade fall men jag vill beskriva min bild på ditt yrke.

Om jag skriver du eller liknande i den här texten så ta det inte personligt. Vi två har bara stött på varandra vid ett par tillfällen och då inte i några olagliga ärenden.

Jag gör det bara enkelt för mig och låter dig personifiera er kår i mina ögon.

Ingen regel utan undantag och det finns svin i alla branscher klicheér hoppar vi över.

Inget riktat mot dig som person.

Jag är killen som aldrig skrivit tackbrevet och skickat till dig.

Jag kan ses som någon typ av självpåtagen representant för en ganska stor mängd människor runt om i landet. Inget statistikt säkerställt antal men en hel del.

Skötsamma människor. Jobbar, har familj, idrottar, har bra roller i föreningsliv m.m, m.m.

Vi valde en annan väg i livet än många andra.

Vi var inte så intresserade av alkohol.

Många av oss hade karriärer, inom både yrkesliv och inom föreningslivet.

Vi jobbade stenhårt.

Många av oss utomlands. I andra kulturer.

Många av oss i länder där cannabisbruk är och länge har varit accepterat.

Inte lagligt fullt ut. Inte ens nära lagligt.

Men accepterat.

Av de flesta.

För mig personligen som jobbade i trakterna av Amsterdam tyckte det var ypperligt med mina arbetstider, mina långa veckor på hotell tyckte det var lite mer bekvämt att umgås med kollegor från värdlandet. Ta del av deras kulturer.

Mina kollegor drack inte, dom använde cannabis. Utan problem. Utan att någon överhuvudtaget brydde sig om. Polisen kunde inte bry sig mindre. Ja anekdot. Precis som du använde dig av.

När man var hemma i Sverige över helgerna. Med min bakgrund, med mitt umgänge fick man finna sig i att ständigt vara påpassad av dig och dina kollegor.

Inte en helg gick utan att man fick svara på frågor.

Jag använde aldrig hemma i Sverige.

Men urinprov ljuger inte. Men kan läsas på olika sätt som du vet. Metaboliter och sånt som du känner till.

Man fick betala och man fick soc på sig.

Den killen tog du inte upp.

Den som klarat sig bra genom livet. Använt cannabis som rekreation.

Haft en karriär.

Men har aldrig kunnat gå ut i Sverige utan att bli trakasserad av dig och dina kollegor.

Jag är inte full. Jag dricker inte.

Jag är inte stenad, Jag har inte rökt på två dagar. Du vet hur det fungerar.

Du vet att jag inte har problem.

Du vet att jag inte begår brott för att betala för mitt bruk.

Du vet att jag har hållt på i 30 år utan att ha en enda prick i något system.

Förutom det som jag åkt på alla de gånger du och dina kollegor ställt till det för mig.

För något jag inte gjort inom landets gränser.

Honom tog du inte upp.

Han har dragit nu, sitter vid medelhavet, i land som inte hetsar.

I land där poliserna insett allvaret.

All heder till dig Niklas i din yrkesroll. Du följer dina riktlinjer. All heder för din plikttrogenhet. All heder Niklas.

Men någon måste på allvar förändra den legala statusen på framförallt cannabis men även andra droger. Och jag är lugn. Det kommer.