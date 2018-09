AIF upp i serieledning efter tung seger

Fotboll

Alingsås IF drog det längsta strået i den så viktiga toppmatchen borta mot Kronäng.

4–2 åkte de gröna hem till Mjörnvallen med till slut.

AIF tog ett stort kliv mot division III när man på torsdagskvällen slog dåvarande serieledarna Kronäng. Efteråt var tränare Niklas Klingberg lyrisk.

– Vi är det bästa laget i den här serien och har haft de högsta topparna. Ibland har det blivit några djupa dalar också men vi är det bättre laget.

En av planens bästa, Oliver Östlind, slog till efter 23 minuter, rättvist i det läget för AIF som började bäst. Ledningen höll in i paus men Kronäng kom tillbaka in i matchen och på tre minuter gick man från 0–1 till 2–1 under en dålig AIF-period.

David Johansson slog dock till per omgående med mål till 2–2 som tog i stolpen två gånger om. Lagen slet hårt för segern resten av matchen men det skulle bli AIF som fick det så viktiga ledningsmålet när Oliver Östlind, på pass från tränare Klingberg, satte 3–2 till AIF med fyra ordinarie minuter kvar.

Minuten därpå tryckte Axel Heljegård in 4–2 på en pass från just Östlind och saken var därmed klar. AIF leder serien på 47 poäng, två före Kronäng.

