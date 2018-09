Att bli gammal i Alingsås kommun – en sann och oerhört grym berättelse

Alingsås

Asta är 85 år gammal och äger en gammal gård. Denna gård växte Asta som liten flicka upp på och har till bringat hela sitt liv på. Här har hon lärt känna varenda skogsstig. Hon och hennes make tog över gården när hennes föräldrar gick bort och maken som var duktig snickare byggde att nytt hus.

Paret fick aldrig några barn så deras kärlek öste de på varandra och sina djur. Hundarna var deras gemsamma barn och de blev några stycken med åren. Både Asta och maken tillbringade timmar att vandra i skogarna runt gården och de älskade sin plats på jorden.

För ca 10 år sedan blev maken mycket sjuk och hans sista tid vårdades han i hemmet av hemtjänst och hemsjukvård. Han fick avsluta sina dagar i deras gemensamma hem. Asta stod nu ensam kvar med deras sista fyrbenta livskamrat Bessi. En stor lurvig , snäll och trofast hund. Asta och Bessi levde sida vid sida. Fortsatte gå sina promenader och fanns för varandra.

Asta blev med tiden lite glömsk av åldern men doktorn sa att detta var en naturlig glömska och ingen demens. Asta kände sig dock osäker på hur hon skulle klara av att sköta räkningar och allt sånt viktigt pappersarbete. Hade dock hört att kommunen erbjöd God man vid sådana bekymmer. En God man tilldelades och allt var frid och fröjd.

Asta fick ofta urinvägsinfektioner och blev mycket dålig emellanåt av detta. Åkte in och ut på sjukhus i omgångar. Under den tiden hjälpte grannar och vänner till med att passa hus och Bessi. Asta fick hemtjänst och upplevde sig trygg med detta. Sen kom då dagen när Bessi inte kom in efter sin tur ute på gården. Asta ringde grannen som hittade Bessi som ramlat omkull och inte längre orkade gå. Bessis ålder hade kommit ikapp henne. Bessi tittade på sin matte med sorgsna ögon – som om hon visste att nu måste hon lämna mattes sida. Den kvällen grät Asta vid Bessis grav. Ensam och övergiven.

Asta fortsatte sina dagar – gick på träffar och dagverksamheter för att få träffa andra men trivdes bäst hemma. Satt ofta i sitt kök och tittade på alla djur och fåglar som kom fram till stugan. Tog små promenader i närområdet då benen ändå blivit svagare med åldern. Fick besök av grannar och hemtjänst. Fick ofta frågan om hon önskade bo någon annanstans nära människor, kanske ett äldreboende. Asta ville inget annat än att bo kvar hemma.

En dag fick hon åter en urinvägsinfektion och åkte in på sjukhuset. Några dagar senare hölls en vårdplanering där Astas Gode man också var med. De sa henne att det nog vore bra om hon kom till ett boende ett kort tag för att få repa sig och skaffa styrka igen. Asta tänkte att för ett kort tag kan det nog gå bra.

Dagen när hon kom till boendet glömmer hon aldrig! Hon kommer in i sitt rum och till sin förvåning och förskräckelse ser hon att där finns möbler från hennes hem. Hon känner sig lurad! Säger till vänner och grannar som besöker henne att här vill hon inte bo. Hon blir hela tiden av sin Gode man tillsagd att det bara är för ett kort tag. Hon vill åka hem och se till sitt hus och titta till Bessis grav – men när detta planeras tillsammans med vänner så hinner inte den Gode mannen hjälpa henne att möta upp och låsa upp. En egen nyckel har hon inte längre.

Asta är idag placerad på ett boende lång från sina hemtrakter. Hon känner inte någon där hon bor, hon har ingen skog, ingen natur, utsikten är en parkeringsplats. Det hon vill är att åtminstone komma närmare hem men detta lyssnar inte hennes gode man på. Hon vet att vänner och bekantar ifrågasatt och försökt föra hennes talan och pratat för henne, försökt att hjälpa.

Hon har försökt byta God man men fick avslag på detta. Sista dråpslaget kom nu. Hennes gård är till försäljning – när godkände hon detta? Vad har hon skrivit på? Vem städar bland hennes saker, var tar allt vägen? Inte ens ett kort på maken och Bessi har hon och aldrig mer får hon komma hem…

Är Alingsås kommun en trygg kommun att åldras i om man inte har barn som slåss för ens rättigheter??