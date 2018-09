Blytungt poängtapp för Vårgårda

Fotboll

Vårgårda gick mot tre tunga, viktiga poäng hemma mot Vänersborgs IF. Men tre minuter in på övertid skickade gästerna in 1–1, ett mål som blev omdiskuterat.

Albinot Rexhepi gav med åtta minuter kvar att spela VIK ett efterlängtat, och i det läget hyperviktigt, ledningsmål sedan han hållit sig framme i målområdet. Hemmalaget gick mot tre mycket viktiga poäng hemma mot Vänersborgs IF i det läget.

Men med tre minuter spelade av tilläggstiden satt kvitteringen från VIF efter en tilltrasslad situation i straffområdet som fick VIK-tränare Tobias Edenvik att koka.

– Det är solklar frispark till oss i det läget, Daniel Olafsson får en knuff i ryggen men domaren väljer att inte blåsa och istället drar dom in bollen. Domaren ser det inte, det är för dåligt, säger Edenvik.

– Visst, vi gör ingen bra andra halvlek, det är inget att snacka om. Men första är bra, där ska vi ha ledningen med en eller två bollar. Vi får målet retroaktivt i andra och förtjänar att vinna matchen, men just nu känns det otacksamt att dom får 1–1 på den skiten.

Vårgårda var det bättre laget första halvlek och kunde tagit ledningen efter bara några minuter när Albinot Rexhepi kom loss. Men han fick ingen träff i sitt fria läge och målskyttet fortsatte svika Vårgårda resten av halvleken. David Lager hade en stenhård nick och Mattin Najafi ett hår skott som lika gärna kunnat innebära ledning, men 0–0 stod sig till paus.

En bit in i andra halvlek började Vänersborg komma in i matchen allt mer. Vårgårda förlorade andrabollarna, slängde bort passningar och kom aldrig upp med laget. Niklas Eriksson i VIK-målet fick kliva fram vid ett par tillfällen under en period där Vårgårda var rejält nere i skorna och ett ledningsmål för Vänersborg hängde i luften.

Då kom målet – för Vårgårda.

Albinot Rexhepi högg på en boll i straffområdet och skickade in ledningsmålet till hela Tånga heds glädje, men den glädje höll bara i dryga tio minuter. Istället var det Vänersborg som klev av planen med de gladaste minerna, delade poäng till trots.

– Vänersborg har egentligen ingenting i första halvlek men dom får ändå med sig en poäng, det känns otroligt tufft. Vi får fram situationer där vi kan göra mål, men att dom inte sitter har väl med både skicklighet och mentalitet att göra. Vi har inte den där riktiga kylan. Det är tungt, jävligt tungt, säger Tobias Edenvik.