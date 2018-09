En profil har gått ur tiden

Fotboll

En av Alingsås mest framgångsrika fotbollsspelare har gått ur tiden. I förra veckan avled Jacob-Göran ”Jackie” Mattsson, 63 år.

Vännen och AIF-ledaren Martin Hallberg var en av dem som stod Jackie Mattsson närmast.

– För mig personligen har Jackie betytt enormt mycket. Han fanns alltid nära tillhands om man behövde hjälp, såväl med roliga som med jobbiga saker i livet. Det som slår mig när Jackies namn kommer på tal är hans enorma empati. Inte bara för människorna som stod honom närmast, utan även för dom han inte kände, säger Hallberg.

– Jackie fanns alltid där när det behövdes som mest – och kunde få ett jobbigt samtal att vändas till något bra. Dessutom var han en jäkel på det svenska språket och brukade rätta mig och ”Putte” (Westberg) när vi var i farten, fortsätter han vidare.

Jackie Mattsson fostrades i Alingsås IF, och har bland annat spelat för Elfsborg i allsvenskan (1974-79) och IFK Västerås (1980) och Västra Frölunda (1981).

– När jag var liten var Jackie en av dom man såg upp till. Han var en riktig lirare och hade en enorm bollkänsla. Helt klart är att han är en av de bästa spelarna som någonsin fostrats i Alingsås IF, säger Martin Hallberg, som saknar sin kompis.

– Tomrummet som uppstår när en nära vän inte längre finns där är väldigt smärtsamt. Jag saknade honom förra veckan, jag saknar honom i dag – och kommer alltid att göra det, säger Martin Hallberg.

Efter den aktiva karriären verkade Jackie Mattsson även som tränare i Alingsås IF, Holmalunds IF, Annelunds IF, Arentorps SK och BK Spark.