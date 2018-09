Psykologiprofessorn om sexövergrepp

AT i Washington

Christine Blasey Ford, en psykologiprofessor från Kalifornien, är namnet på allas läppar i USA just nu. Hon anklagar president Trumps kandidat till Högsta Domstolen Brett Kavanaugh för sexuellt övergrepp under en tonårsfest utanför Washington, förmodligen under sommaren 1982, då Blasey var 15 år och Kavanaugh 17 år.

På torsdag skall Blasey preliminärt vittna inför senatens justitieutskott. Kavanaugh, som nekar till beskyllningarna, måste godkännas av senaten för att tillsättas som domare i Högsta Domstolen. Trots att republikanerna är i majoritet i senaten, känner sig flera republikanska senatorer – i kölvattnet av Metoo-rörelsen – obekväma med anklagelserna och de frågetecken som rests, och vill veta mer.

Den typen av ungdomsfester, som här härrörs till, är absolut inga ovanligheter i Washingtons mer välsituerade områden. Där polisen – istället för att jaga kriminella – håller koll på överförfriskade ungdomar, och fester där alkoholhaltiga drycker kan förekomma. Och minderåriga är i det här sammanhanget under 21 år. Denna omgivning beskrivs som en ”miljö helt utan kontroll där alkoholen flödade”.

Christine Blasey Ford växte upp i en välsituerad familj och studerade vid den prestigefyllda flickskolan Holton-Arms School i Bethesda, Maryland, där även Jackie Kennedy och skådespelerskan Julia Louis-Dreyfus varit elever. Föräldrarna var medlemmar i den exklusiva klubben Columbia Country Club. Blasey var del av en miljö av ungdomar med förmögna och framgångsrika föräldrar, och där privatskoleeleverna träffades under sportevenemang och fester.

Det skall alltså ha varit vid ett sådant festtillfälle, som Christine Blasey Ford blivit angripen av den två år äldre Kavanaugh i en säng, som försökte dra av hennes kläder, men inte våldtog henne. Med vid tillfället skulle även varit Kavanaughs vän Mark Judge. Båda stupfulla, enligt vad som skrivits i medier. Och säkerligen inte de enda som var det. Mark Judge säger att han varken kommer ihåg händelsen eller festen.

Det som ytterligare förbryllar är att de fyra vänner, som Blasey Ford hänvisar till ska ha varit med på festen, antingen nekar till att ha känt till händelsen eller att de inte varit med på tillställningen. Dessutom undrar en del varför Blasey Ford inte offentliggjorde sina anklagelser tidigare, utan i slutskedet när det nästan stod klart att domare Kavanaugh skulle godkännas av senaten.

Efter high school studerade Blasey Ford vid University of North Carolina i Chapel Hill, för att sedan flytta vidare till Malibu, Kalifornien. Där hennes intresse för att surfa väcktes. Washington Post skriver att det rådde politiska meningsskiljaktigheter med familjen i Washington. Under sin tid i North Carolina skall hon ha kämpat med personliga problem och trauma, enligt tidningen. Under senare år har hon undervisat vid Palo Alto University i San Francisco-området.

Det är mycket ovisst hur nomineringen av Kavanaugh kommer att sluta. Han är konservativ och uppskattas av många inom det republikanska partiet. Skulle han bli godkänd innebär det att Högsta Domstolen tar en högersväng. Då han skulle ersätta ”moderate” (och förmodade republikanen) Anthony Kennedy. Demokraterna hoppas att man i novembervalet tar över majoriteten i representanthuset och senaten (mindre troligt), och med en fördröjning skulle tvinga Trump att välja en mindre konservativ kandidat till Högsta Domstolen.