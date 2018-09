Rättigheter och skyldigheter – lika för alla?

Alingsås

Särintressen. Ordet har brukats flitigt av kommunen, ett par allianspartier och en grupp lokala företagare apropå ABC-ärendet under det gångna året. En stark konkurrent till platsen som Alingsås mest (miss)brukade ord 2018 seglar nu upp: Särbehandling.

Kommunens dataskyddsombud (DSO) har i dagarna anmält tf. kommundirektören för just särbehandling. Kränkande sådan. Han anser sig även ha förtalats. ”Jag har inte sett något liknande och inte heller någon annan råka ut för det”, säger DSO i tisdagens AT. Därpå refererar DSO indirekt till ABC-ärendet såsom ”någon form av korruption”. Här varierar sig DSO en aning: på yrkesnätverket LinkedIn, där DSO presenterar sig som ”Digitaliseringsansvarig/CDO at Alingsås kommun”, refererade han häromdagen till ABC-ärendet som en ”lokal korruptionsaffär”. Som AT mycket riktigt påpekar har ABC-ärendet ännu inte behandlats juridiskt, men det hindrar inte DSO från att offentligt dra slutsatser om ärendet och därigenom själv förtala en rad personer.

Enligt egen utsago är DSO en mycket kompetent yrkesperson. Det kanske kommer som en chock för DSO, men de nu avskedade ABC-medarbetarna har tillsammans över 75 års gedigen yrkeserfarenhet och är erkända och omvittnat kompetenta inom sina områden. Att säga att fd. kommundirektören skapade en ”otrygg arbetsmiljö” för dem vore århundradets underdrift. Till skillnad från de nu avskedade ABC-medarbetarna har i alla fall DSO tydligen blivit kallad till möten där han tillskrivits ”felaktigt agerande”. Det är mer än vad ABC-medarbetarna har ansetts värda. De har istället tillskrivits felaktigt agerande under 10 månaders tid i lokala och regionala medier samt på kommunens eget intranät, utan att en enda gång få träffa eller kommunicera med avsändaren. Ändå har DSO ”inte sett något liknande” och inte heller att någon annan råkat ut för att bli utpekad på det sätt som han själv nu blivit. ”Lång stubin” förresten? Det tog DSO några dagar att anmäla en politiker för förtal. Polisanmälan mot fd. kommundirektören kom i alla fall först efter 10 månader.

Följande aktuella exempel på just ”särbehandling” kan i sammanhanget förtjäna att nämnas:

Kommunens ekonomidirektör, tillika fd. kommundirektör/ekonomichef, har polisanmälts för bland annat flera fall av grovt tjänstefel i såväl sin nuvarande som sina föregående roller. Det går inte att utesluta att en förundersökning kommer att inledas mot fd. kommundirektören, och inte heller att en eventuell förundersökning leder till åtal och fällande dom. Det går inte heller att utesluta att den fd. kommundirektören inte åtalas eller om hon åtalas, att hon frias.

Den fd. kommundirektören har i kommunens namn polisanmält bland annat de fd. ABC-medarbetarna. Hon bedömde själv att de polisanmälda misstänkta brottsliga gärningarna var så allvarliga att de tre ABC-medarbetarna måste avskedas med omedelbar verkan, vilket också skedde. En förundersökning har nu inletts. Det går inte att utesluta att förundersökningen leder till åtal eller fällande dom mot de tre ABC-medarbetarna. Det går inte heller att utesluta att förundersökningen inte leder till att åtal väcks, eller om åtal väcks, att de tre avskedade ABC-medarbetarna frias.

Polisanmälan mot ABC-medarbetarna ledde till att alla tre avskedades med omedelbar verkan, långt innan någon förundersökning inletts. Efter polisanmälan mot fd. kommundirektören, som har publicerats i förkortad version på Bevakarens blogg, har kommunen inte vidtagit några som helst åtgärder. Den fd. kommundirektören har till skillnad från de före detta ABC-medarbetarna inte stängts av från sin tjänst, hon har inte sagts upp och hon har inte heller avskedats. Detta trots att de misstänkta brottsliga gärningar som den fd. kommundirektören har polisanmälts för är mycket grova och straffskolan för de anmälda misstänkta brotten inkluderar som högst sex års fängelse.

Genom att den fd. kommundirektören utan inskränkningar får fortsätta i sin tjänst som ekonomidirektör, därtill med ansvar för ABC-ärendet, äventyrar kommunen rättssäkerheten: det kan helt enkelt inte uteslutas att underlag som kan komma att utgöra bevis i en eventuell brottsutredning riskerar att utsättas för otillbörlig påverkan.

Det är som dataskyddsombudet säger alldeles uppenbart att vissa i kommunen vill lägga locket på. Vissa saker gör sig helt enkelt inte i dagens ljus. Följande frågor vill kommunledningen till exempel garanterat inte behöva svara på:

Varför särbehandlar kommunen helt öppet sina anställda i strid med gällande lagstiftning? Varför skyddas kommunens högsta tjänsteman, medan tjänstemän längre ner i organisationen förvägras rätten till likabehandling? Varför vidtar kommunen inte samma åtgärder mot den fd. kommundirektören som mot de nu avskedade ABC-medarbetarna? Varför fråntas inte ekonomidirektören ansvaret för ABC-ärendet? Varför agerar inte kommunen för att garantera rättssäkerheten?

Slutligen, ett passande lästips: ”Är mörkläggningen ett sätt att skydda KI:s höjdare?” (SvD, 14/9 2018).