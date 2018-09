Tåg ställs in efter stormvarning

hela området

Stormen Knud kommer att dra in över Västsverige på fredag kväll. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm på Kattegatt och stormbyar över bland annat vårt område.

Stormbyar innebär vindbyar från 25 upp till 30 meter per sekund. Klass 2-varningen innebär att det kan bli skador på byggnader med risk för kringflygande föremål, liksom risk för större skador på skog och för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

Klass 2-varningen gäller Halland, Bohuslän, Sjuhärad, området kring Göta älv (dit Alingsås hör) och Dalsland. I resten av södra Sverige är det en klass 1-varning.

Trafikverket har beslutat ställa in tågtrafiken på sträckorna Uddevalla-Strömstad, Håkantorp-Gårdsjö och Varberg-Borås-Herrljunga mellan klockan 16 på fredag eftermiddag och klockan 14 på lördag. Orsaken är helt enkelt att det kan falla träd över spåren. Resenärer uppmanas kontakta tågbolagen för mer information.

Väderprognosen är att det från fredag kväll är sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21 meter per sekund. Senare på kvällen kommer det att blåsa ännu hårdare vindar, västlig vind med byar på stormstyrka 25 meter per sekund. Även på lördagen ska det blåsa riktigt ordentligt, mycket hårda vindbyar 21 meter per sekund.

Under fredagen ska det dessutom förekomma regnskurar och åska kan förekomma.