AMTS bjuder på känslostorm

Den som slår sig ner i Palladiums röda sammetsfåtöljer för att del av AMTS uppsättning av Rent, kommer få se och höra en ensemble som bär sina hjärtan utanpå kroppen och som bjuder på imponerande sånginsatser.

I en intervju i AT, inför uppsättningen av Rent, framhöll producenten Bo Westerholm att musikalen är en känslomässig utmaning för AMTS ensemble, då det är en gripande historia de fått i sina händer.

Nu, med facit i hand, kan man konstatera att ensemblen klarar av denna utmaning med den äran, då de fullt ut hanterar hela det breda känslospektra som Rent innehåller.

Rent är en moderniserad version av Puccinis opera La Bohème, 0ch handlar om en grupp socialt utstötta vänner som bor på ett loft i ett rivningshus i Alphabet City, New York, under sent 80-tal fram till 1990.

Fattigdom, utanförskap, sjukdom, missbruk och död – allt detta finns i Rent. Men framför allt finns det mycket kärlek.

Den som tidigare tagit del av AMTS uppsättningar kommer känna igen en flera av ansiktena på scen. Däribland Emil Lignell, som briljerar stort i rollen som Roger. Lika stort briljerar Josefine Elmander i rollen som Mimi, och just scenerna mellan Mimi och Roger är några av de absoluta höjdpunkterna i musikalen.

Att AMTS gav sin premiär just i går, då reaerbjudandena duggade tätt under vinjetten Black friday, känns symboliskt.För visst har det känts lite som att konsumera är meningen med alltihop, under den svarta vecka vi nu har bakom oss?

I Rent får man med sig ett helt annat budskap. Att vår tid är kort, att det gäller att ta vara på dagen, och kanske framförallt ta vara på mänskorna vi håller av.

Fotnot: AMTS spelar Rent ytterligare två helger framåt.