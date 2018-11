Lärare har samma totala arbetstid som andra

Alingsås

Svar till Besterwizer. Jag vill ge lite feedback och räta ut de felaktigheter som Besterwizer beskriver kring lärares arbetstid i sitt tidigare inlägg då informationen är felaktig.

När jag läser ditt inlägg så låter det som att lärare arbetar 8.00-15.15 varje dag, har raster och dessutom flera lov. Om det ändå vore så lyxigt…

Detta är en vanlig missuppfattning då man glömmer att lärare med ferietjänst har en arbetsvecka på 45 timmar i veckan (35 timmar arbetsplatsförlagd tid och 10 timmars förtroendetid). Som lärare arbetar man alltså in sina lov eftersom man arbetar fler timmar per vecka – lärare har alltså samma totala arbetstid per år som andra anställda. Det som kan skilja sig åt är hur den totala arbetstiden förläggs.

Efter att ha arbetat som lärare i 12 år så kan jag även intyga att man oftast gör långt mer än 45 timmar i veckan för att hinna med sina arbetsuppgifter, att man inte alltid har någon kafferast på förmiddagen för att man är rastvärd, avslutar eller förbereder en lektion eller behöver ta ett samtal med en vårdnadshavare eller ta sig tid för att prata med en elev. Lunchrast har man förhoppningsvis om det inte händer någonting kring eleverna som man är ansvarig för och har en relation till under tiden som rasten pågår.

På många andra arbeten där man arbetar 40 timmar i veckan så kan man komma till jobbet, ta raster när man ska och kunna släppa jobbet när man går därifrån. Så ser det inte ut för lärare.

Personligen kan jag tycka att pedagogisk lunch likt den som förskolepersonalen får är rimlig även för lärare och fritidspedagoger.