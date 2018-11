Låt oss få se Alingsås historia på museet

Alingsås

Efter den utmärkta föreläsningen i Alingsås av Dick Harrison den 19 november 2018 med över 400 närvarande hoppas jag återigen på ett uppvaknande inom vår museivärld, särskilt i Alströmerska magasinet.

Jag förmodar att ni var där allesamman, då detta program ingick i Alingsås 400 år 2019.

Det gavs en utmärkt chans att få veta allt om Alingsås tillblivelse, gränsen gick i Mjörn, och striderna var många mellan danskar, svenskar och holländare, med flera.

Enligt Harrison blev Alingsås den första flyktingförläggningen i Sverige någonsin. Gustaf II Adolf hänvisade hemlösa svenskar från bland annat Lödöse att bosätta sig på Nolbyhöjd i Alingsås som då var en liten by delvis nedbrunnen av danskarna. Göteborg var inte tänkbart. Där regerade holländarna om inte danskarna trängde sig på.

Han betonade även den betydelse Jonas Alströmer haft; inte bara för Alingsås utan för hela Sveriges framtida industriutveckling. Det handlar inte om potatisen utan om de olika manufakturer, som han startade i staden. Utomlands studerade han och insåg hur långt före till exempel England och Nederländerna befann sig, men han ansåg att även Sverige kunde bli en industrination. Han köpte maskiner och övertalade hantverkare att följa med till Alingsås och etablera sig och lära svenskarna att färga, väva och stampa tyger.

Han odlade färggräs, tobak och tillverkade kritpipor; hela kvarter uppkallades efter hans verksamheter, ”Spinnaren” ”Färgaren” m.m. Stadens folkmängd ökade från cirka 300 till 1700. På Höjentorp nära Kinnekulle avlade han får och där startade den första jordbruksskolan i Sverige.

Dessa verksamheter i Jonas Alströmers Manufakturverk menar Dick Harrison lade grunden till all vår industri och han anser att detta bör återföras till historieböckerna. Under denna tid stöddes denna verksamhet av Kung Fredrik I och hans regering. Kungen besökte Alströmerska magasinet och när han köpte aktier i manufakturbolagen, fick Lilla Torget namnet Fredriksplan. Detta åstadkom man vid en tid då färdmedel var häst och vagn och inga telefoner eller datorer fanns! Vid Jonas Alströmers död övergav den nya regeringen manufakturverken i Alingsås. Men många kunniga hantverkare hade kommit in via verkstäderna i Alingsås till Sverige och kunde således föra alla dessa kunskaper vidare.

För Alingsås del kom Charles Hill in som nästa stora namn inom textilbranschen. Han deltog även livligt i stadens utveckling. Ytterligare en intressant historia om Alingsås, som vi gärna vill se.

Hoppet lever ännu.