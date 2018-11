Lycka är att se ”Flabbis” med en tår i ögat

Sportbloggen

Att bygga upp något som uppskattas av många människor är få förunnat.

Men just det har jag, tillsammans med ett gäng underbara människor, gjort med Alingsås Fotbollsgala under de senaste åren.

Jag brukar inte skryta, men nu finns det faktiskt fog för det.

Att få ihop alla bitar kräver ett stort engagemang och en stor portion tålamod. Men när man plockar in spetskompetens från olika håll brukar det som oftast bli en riktigt bra slutprodukt.

I lördags arrangerades Fotbollsgalan för tredje gången och i min värld var det den bästa någonsin.

Hyllningarna till fotbollens verkliga trotjänare, i det här fallet Kent ”Flabbis” Wilson, Nils-Gunnar ”Mannen” Svantesson och ledarna för Långareds e-lag, sparkade igång kvällen.

Redan där och då gick det rysningar genom kroppen.

Att se ”Flabbis” på scenen med en tår i ögat gav mig en känsla av stolthet.

Att kunna ge honom en stund i rampljuset kändes förbaskat bra helt enkelt.

Men det var inte helt enkelt att få den gode Wilson att komma på galan, ska ni veta.

Först efter viss övertalning valde han att tacka ja, och det är vi väldigt tacksamma över.

När jag mötte upp honom utanför Estrad runt 18-tiden var han lite spänd.

Jag lugnade honom med orden: ”Du behöver inte vara nervös, Kent. Du fixar detta”.

Han skrattade till och sa: ”Ja, det får vi hoppas. Nu när jag är här finns det väl ingen återvändo”.

Jag är övertygad om att Gerdskens mångåriga trotjänare inte ångrade att han kom till Estrad.

Speciellt inte när ”Flabbis” från scenen kunde blicka ut över publikhavet som gav honom och ”Mannen” en stående ovation.

*****

En annan stund som var speciell under galakvällen var den när vi mindes Cassandra Ejevad Hörnstad och Jacob-Göran ”Jackie” Mattsson, som lämnat oss under året.

Hyllningen började med att skickliga duon Christian Olsson och Patrik Westberg sa några fina ord – och avslutades med att Erik Mjönes och kompani framförde ”Fields of Gold” med en fantastisk inlevelse och känsla.

En jobbig, men samtidigt fin stund där hela fotbollsfamiljen unisont ställde sig upp och mindes två personer som för alltid har en plats i våra hjärtan.

Samma fotbollsfamilj som visade att i frågor om liv eller död blir allting man är enig eller oenig om oviktigt.

Då tillhör alla samma familj och man förenas i samma tankar.

Alingsås IF:s Niklas Klingberg, som fick priset som årets tränare, riktade sig mot Alingsås FC:s bord och visade sitt och sin förenings deltagande i den sorg som drabbat AFC.

En snygg och respektfull gest.

Under slutdelen av galan delades de två tyngsta priserna ut, och dom gick år till Gerdskens Jacob Borg och IK Friscos Katti Ölvebo.

Två spelare som varit med länge, och som garanterat lär minnas lördagen 24 november 2018 med stor glädje.

Det gör förhoppningsvis även de 600 gäster som förgyllde kvällen – och varför inte redan nu säga att vi ses nästa år igen?

*****

På tal om något helt annat.

Snart är det jul med allt vad det innebär i form av mat, släktträffar och presenter.

Det enda jag önskar mig av tomten är att alla

i min närhet får vara friska.