Sandberg är inte där han vill vara

Handboll

Tobias Sandberg befinner sig i handbollsmässig limbo för tillfället. Skador och sjukdomar har satt krokben för honom, och när han kunnat spela har andra varit bättre.

– Just nu är jag inte där jag vill vara, säger Sandberg.

Allt är samtidigt väldigt klart och väldigt oklart för Tobias Sandberg. Det är tydligt när AT-sporten pratar med honom inför Skövde borta ikväll.

– Allt är oklart eftersom jag har haft lite småont här och var, samt varit sjuk i ett par veckor. Det går lite fram och tillbaka tyvärr, samtidigt som de andra spelarna i laget gör det bra. Jag är i en situation där jag inte vill vara men kan inte göra annat än att kämpa mig ur den, slår 20-åringen fast.

– Egentligen är det inga konstigheter heller, jag vet vad min roll har varit och vad jag ska göra för att ta mig ur den.

Och vilken är den rollen?

– Mycket av det snacket är mellan mig och Mikael Franzén, men jag har de andra gubbarna för mig och jag måste visa mer, prestera bättre, för att få mer speltid. Det är små saker hit och dit, jag vet vad som måste göras och att det krävs en hel del av mig.

Blir alla små skavanker med skador och sjukdomar så mycket jobbigare i den situation du befinner dig i?

– Ja det har ju inte varit så stora saker, förutom sjukdomarna som gjort att några veckor försvunnit. Det har varit mycket på hösten, helt klart.

Efter den jobbiga hösten valde Sandberg och AHK att låta honom spela med HP Alingsås i helgen för att framförallt hitta matchtempo. Ett test med varierat resultat enligt Sandberg själv.

– Jag har ju inte spelat sedan jag var sjuk och matchen med HP var bland det värsta jag varit med om, jag kände mig helt döende och såg svart (skratt)! Det var säkert nyttigt för mig men upplevelsen var hemsk, jag minns knappt matchen och under de förutsättningarna spelar man inte sin bästa handboll. Å andra sidan visar det att jag inte är redo för så mycket mer spel rent fysiskt.

Kommer du spela mer med HP?

– Det vet jag inte, personligen känner jag inte att det ger mig så mycket. Det är en helt annan typ av handboll med HP, en där jag ska vara drivande och jag kan göra saker jag inte kan i a-laget. Det är bra för tempot och konditionen, men spelmässigt är jag en helt annan spelare där än i Handbollsligan. Jag lurar mig själv lite grann, känner jag.

Kan du vara tillgänglig för Skövde-matchen?

– Jag hade jäkligt ont i axeln efter HP-matchen och den krampade som sjutton. Jag har fått sova ut bra inatt och känner mig utvilad men jag vet inte om jag kan träna idag (onsdag) heller.

Hur mycket tänker du på framtiden mitt i allt det här?

– Det är klart mycket rör på sig i min hjärna just nu. Jag sitter på utgående kontrakt och vi vet om var vi har varandra, jag och klubben. Mycket mer finns inte att säga just nu.