Svängigt på Way out Sollebrunn

Bjärke

Under lördagskvällen svängde det ordentligt i Bjärkehallen. Way out Sollebrunn lockade mycket folk och för årets underhållning stod dansbandet Casanovaz.

Drängarna, Jay Smith och Black Ingvars är några av de artister som kommit till Bjärkehallen då Way out Sollebrunn arrangerats tidigare år.

Men den här gången var det alltså dansbandet Casanovaz som agerade dragplåster.

Under kvällen bjöds det, utöver livemusik, även bland annat på nybörjarkurs i dans.

Det är Arena Elva som tillsammans med Studiefrämjandet och Jonas Fransson som står bakom evenemanget.

