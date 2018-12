Alingsås börjar om från noll igen

Ishockey

Det är dags för Alingsås Hockey att kliva in i spel igen, den här gången division III-seriens

fortsättningsserie.

– Vi har kommit en bra bit på väg, säger nyckelspelaren Kristoffer Köster.

Det var några veckor sedan Alingsås spelade match senast men på lördag är det dags igen då man gästar Tidaholm.

Förutsättningarna är enkla – alla lag börjar om från början med noll poäng på kontot.

Laget har utnyttjat träningstiden så gott man kunnat, säger Kristoffer Köster.

– Utöver de vanliga träningarna har vi kört ett fyspass innan vi gått på is. Sedan har Martin Krook (tränare) fått oss ut på egen träning också, så det känns helt okej just nu, slår Köster fast.

Säsongen har hittills varit motig utan dess like. Det blev bara två poäng i den första division III-tabellen men mycket annat var inte att vänta menar Köster.

– Det är klart att det varit kämpigt. Två poäng på 15 matcher är inte godkänt men med tanke på att vi efter förra säsongen åkte ur och stod med typ fem man som skulle spelare vidare så kan man inte förvänta sig så mycket. Det var starkt bara att få ihop ett lag, och det är många nya och nygamla som inte spelat på länge. Då tar det tid.

De sista tre-fyra matchern såg dock bättre ut för Alingsås som hoppas kunna ta med sig den formen in i den nya serien:

– Det känns som att vi kommit en bit på väg, de sista matcherna var jämna och vi hade kunnat ta fler poäng med rätt studsar med oss. Nu är det en ny serie, alla börjar om på noll poäng och vi kan gå in med en go stämning.

Köster var inte med laget från start men kom snart in och blev den ledare på isen som Martin Krook hade hoppats han skulle vara.

Sedan dess har han även fått sällskap av Andreas Ruuska.

– Det är vi i förstafemman som ska försöka stå för det som krävs för att vinna matcher, och hoppas på att de andra hänger på. Min roll är väl att försöka bidra med så mycket positivt som möjligt.

Är du en ledartyp?

– Haha, nej någon naturlig ledare är jag absolut inte! Men jag försöker bidra med det jag är bra på, ute på isen och i omklädningsrummet även om jag är lite tystlåten av mig. Där är en sådan som Ruuska bättre på att få igång gruppen.

Hur nära var det att du inte spelade den här säsongen alls?

– Först sa jag att jag skulle sluta, men sedan var jag ju tvungen att hitta något annat att göra med tiden man lagt på hockeyn. Suget kom tillbaka till slut så jag körde igång igen.

Och du är kvar säsongen ut, minst?

– Ja så blir det, sedan får vi se hur det blir nästa säsong.