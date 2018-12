Annika reser och fotograferar

bloggkavalkad

Välkommen till Gästbloggens egen årskavalkad. Under två veckor ser vi tillbaka på 2018 genom att återge några av alla de intressanta inlägg som våra bloggare har skrivit under året. Under varje inlägg finns en länk till just den gästbloggen. Resglada Annika A:son Ax inleder i text och bilder.

Julafton 24 december

Hur lyckligt lottad är inte jag? Att kunna förena fotointresset med ett annat stort intresse, resor, är ju en otrolig förmån här i livet. Att packa både kameraväskan samt resväskan är en riktigt go känsla. I min blogg finns ett litet ax-plock (jag vet… använder detta varje gång, men i mitt fall är det ju väldigt behändigt!) på vart jag rest de senaste åren.

Kroatien

1. Kroatien i allmänhet, och Pula i synnerhet, vintertid? Vet ju massor av folk som åker dit på sommaren men i januari…? Självklart hänger man på när kompisen Maud vill fly fältet vid jämn årsdag. Pula på vintern var ju ganska folktomt men turistattraktioner som legat där i årtusende finns att besöka året om. En visit på Amfiteatern var ett måste. Gladiatorspel under antiken, riddarturneringar under medeltiden och i nutid är det artister i olika former som uppträder där.

2. Hyr man bil kan man komma runt hela Istrien ganska bekvämt. Vi satte oss i bilen ganska förutsättningslöst, kikade lite på kartan och tyckte att österut lät väl bra… vi hamnade i Labin och det var ren och skär tur då vi körde lite fel. Denna lilla pärla från medeltiden var bara så fantastisk vacker. En promenad i de gamla delarna med kameran skulle mycket väl kunna vara en hel dag. Och utsikten, ja käre nån, utsikten från den balkongen skulle jag gärna haft hemma.

3. Om ni frågar mig om ett ”måste” när man åker till Istrien så svarar jag Rovinj. Vi letade egentligen efter ett ställe att dricka kaffe på och såg att här finns ett större samhälle/stad så här måste väl finnas ett fik… och kaffet var gott. Men absoluta höjdpunkten var när vi väl kom ut igen och såg den fantastiska skymningen sänka sig. Ett underbart ljus över de gamla byggnaderna och havet, jag försökte fånga och förmedla det så gott jag kan.

