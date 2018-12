BLOGGKAVALKAD

Nyårsafton 31 december

På gott och på ont

Jag står upp, ett intensivt strålkastarljus bländar mig. Bakom mig spelar bandet. Inte vilket band som helst, mitt band, i alla fall mitt band för i kväll.

Jag börjar urskilja silhuetter av en publik. Det är då jag inser att det är jag som står allra längst fram på scen. Det är jag som är sångerskan. Det finns bara en sak att göra. Ta tag i overklighetskänslorna, den inbyggda instinkten av flykt, den förbannade jantelagen som sitter inristad i själen och kasta dem åt sidan. Jag gör det jag har vant mig vid, jag gör min grej.

Ibland önskar jag att jag var barn till ett par amerikaner. Inte för att jag är något fan av USA, det är jag inte. Jag älskar Sverige. Men jag skulle nog ärligt säga, att jag ofta lever med känslan av att alltid vara tillags. Som rotar sig i svensk kultur. Jag skulle inte förknippa svenskar med ett statement som går i andan: jag är störst, bäst och vackrast. Det, för att ge ett exempel, är amerikanskt.

Så när jag står på scen eller visar upp en ny låt som jag skrivit krävs det ibland mycket energi för att jag ska känna mig helt befriad från ”Du ska inte tro att du är något”.

På andra sätt är jag också väldigt trygg. Musiken i sig gör mig upprymd, nyfiken och känslomässigt öppen. Kanske är det just kärleken till det jag gör som segrar i slutändan.

När ljuset slocknar och jag går av scenen har jag en härlig känsla i kroppen. Jag gjorde det bra, jag gjorde det på mitt sätt. Jag njöt och jag kunde tillåta mig själv att vara kreativ på scen. Jag möts av människor som ler, vissa som tar tag i mina händer och som likaså hade haft en bra stund. Jag är inget mer än glad.

Ida Werner

