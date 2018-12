Fler ändringar i kollektivtrafiken

Alingsås

Förutom den stora omläggningen av stadsbussarna i Alingsås gör Västtrafik en del mindre förändringar när den nya tidtabellen börjar gälla idag, söndag.



Dessutom kan förstås avgångstider för olika tåg och bussar ändras. De övriga förändringarna i vårt område är följande:

Hållplatsen Norra Svedplan tas av säkerhetsskäl bort på linje 560 Alingsås-Anten-Sollebrunn. Hållplatsen Svedplan finns cirka 250 meter längre bort.

Avgången klockan 07:55 med linje 562 Alingsås-Hemsjö-Norsesund från Alingsåsterminalen till Hemsjö skola tidigareläggs med 10 minuter till klockan 07:45 så att elever som reser med linjen kommer till skolan i tid.

Tågtrafiken

I Herrljunga kommun läggs en tur till på fredagar med den anropsstyrda linjen 240 Borås-Borgstena-Herrljunga En anropsstyrd tur mellan Fristad och Herrljunga. De anropsstyrda turerna ansluter till linje 150 i Fristad.

När det gäller tågtrafiken sätts nya avgångar in med pendeltåget från Alingsås klockan 07:00 måndag-fredag samt klockan 08:40 på lördagar.

Avgången klockan 07:55 måndag-fredag från Alingsås dras däremot in på sträckan Alingsås-Floda. Avgång klockan 06:50 från Göteborg dras in på sträckan Floda-Alingsås. En ny avgång sätts in från Göteborg till Floda klockan 07:25 måndag-fredag.

Västtågen Töreboda-Skövde-Falköping-Göteborg får en ny avgång på söndagar från Göteborg klockan 10:55 till Skövde. Det tåget stannar i bland annat Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

Prishöjning

Det gör också Västtågen på sträckan Göteborg-Falköping-Nässjö. Där blir det en ny avgång från Nässjö till Göteborg måndag-fredag klockan 14:16 och en ny avgång från Göteborg till Nässjö måndag-fredag klockan 16:50.

Som AT tidigare har berättat kommer priserna i kollektivtrafiken i Västsverige att höjas med i snitt 2,5 procent den 6 januari 2019. Priset på enkelbiljetter höjs med cirka tre procent och periodbiljetter med cirka två procent. Dessutom ska kilometerpriserna på kontoladdningskorten att höjas, för att utjämna priserna i förhållande till enkelbiljettpriset i appen ToGo.

Västtrafiks och Västra Götalandsregionens inriktning är att fler ska välja att använda ToGo-appen.