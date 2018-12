Alingsås

Nu är det nyår snart jag skulle vilja vädja till alla som ska skjuta fyverkerier att inte skjuta hela dagen vänta med att skjuta tills kl 24,00 vi med djur som är rädda får ingen trevlig nyår med en skräckslagna djur som mår dåligt vi vill gärna kunna njuta och ha en trevlig nyår .

De vilda djuren drabbas också de blir stessade, oroliga. människor med diagnoser blir stessade och oroliga om vi alla visar varandra hänsyn blir våran nyår trevligare för alla! vi slipper ha ett helvetet hela dagen ni slipper tjafs och arga och ledsna människor som pratar om erat fyverkeriskjutande.

Om vi alla hjälps åt så kan ni njuta av era fyverkerier vi andra kan förbereda och få våra djur lugna, vi får också njuta av klockringningen på tvn när nyårsläsaren på Skansen läser in nya året , vi skålar in det nya året låt oss få detta denna nyåret när bi lämnar år 2018 och går in på år 2019