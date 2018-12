”Jag ville syssla med allt”

Gästbloggen

JOAKIM ÅBERG

Ålder: 33 år

Bor: Alingsås

Familj: singel

Gör: studerar till biolog på Karlstads Universitet och extraknäcker som fotograf och skribent på Fiskejournalen och Allt om Flugfiske samt frilansar som grafiker samt sportfiskeguide. Länk till min hemsida

Alingsåsaren Joakim Åberg skriver den här veckan om flera saker som ligger honom varmt om hjärtat, från sportfiske till design och utmattning.

Måndag 17 december

Hej! Äntligen har jag haft en lugnare period i mina studier och tar mig tid att skriva på AT:s gästblogg. Joakim Åberg är mitt namn. Jag föddes i Stockholm för lite mer än 33 år sedan. Familjen flyttade till Alingsås fem år därefter och här är jag uppvuxen. På Tegelbruksskolan spenderade jag 1:an till 6:an, Nolhagaskolan 7:an till 9:an och sedan gymnasietiden på Alströmer.

Ett år efter studenten valde jag att utbilda mig inom Computer Graphics Design på Lindholmen i Göteborg och bodde runt om i storstaden mellan 2006 och 2012. Redan ett år in på utbildningen fick jag arbete på en produktionsbyrå i Mölndal där jag stannade i 10 år och skapade bild och film för företag som Volvo, IKEA, Marbodal, Electrolux med flera.

Vid årsskiftet 2013-2014 kraschade jag ordentligt i ett utmattningssyndrom och från dess fram till för ett-två år sedan var mitt liv en berg-och-dal-bana som jag inte önskar någon. 2017 tog jag steget att säga upp mig från mitt gamla arbete och började istället rehabilitera med studier på egen hand. Idag studerar jag till biolog via Karlstads Universitet och extraknäcker som fotograf/skribent på Fiskejournalen och Allt om Flugfiske, och tar även en och annan fiskeguidning när tillfälle ges. Jag mår fantastiskt bra och trivs verkligen som student.

Under veckan ska jag skriva om olika ämnen som ligger långt ifrån varandra, men som är inom min expertis. Ämnen som jag tycker är viktiga och där jag har något att ge till er läsare. Bland annat ska jag ta upp den enorma problematiken med odlad lax, risken och konsekvenserna av utmattningssyndrom, utvecklingen i Mjörn och om lyckan jag finner i fisket. Men idag börjar jag i lugn takt med att prata lite om bild och form. Texten riktar sig till unga som är intresserade av att arbeta med CGI och vuxna, vars barn vill arbeta med speldesign/grafik.

Under gymnasietiden utvecklade jag ett intresse för grafik och då framförallt VFX (specialeffekter i film). Av en klasskompis fick jag namnet på en av de mest använda programvarorna – 3D Studio Max. Jag måste haft en otrolig drivkraft eftersom jag satte mig omgående med programvaran hemma och började mina självstudier. Dessa programvaror är mycket komplexa och innehållsrika.

De nästkommande åren satt jag dag ut och dag in vid datorn. Nu i efterhand kan jag känna mig förundrad över mina föräldrars tålamod och att de inte sa ifrån. Jag spelade även handboll i AHK under min uppväxt och kanske accepterade de tillvaron för att jag faktiskt tränade och rörde på mig då och då. Hur som helst gick min inlärningskurva spikrakt uppåt och när jag kom in på Computer Graphics Design på Lindholmen några år senare visade det sig att jag kunde mer än lärarna. Jag hjälpte till att undervisa en del det första året och när jag fick jobb på Spark Vision AB under sommaruppehållet så valde jag att gå ifrån utbildningen. En examen i CGD ordnade jag dock ändå under mitt första arbetsår.

På Spark Vision lärde jag mig snart skillnaden mellan kreativitet och produktion. Som 3D-grafiker finns det några olika områden och arbetsuppgifter. Områdena är bl.a. stillbild, reklamfilm, spelgrafik, specialeffekter och filmproduktion (ex. Pixar och Disney). Arbetsuppgifter beror delvis på område, men generellt kan man syssla med modellering, texturering, shading, ljussättning, effekter och animering.

Jag ville syssla med allt, vilket jag också fick göra de första åren på Spark. Företaget var relativt nystartat och hade kunder från olika branscher, även om vi var nischade för bilmarknaden och arbetade mycket åt SAAB. Jag minns de första broschyrbilderna vi fick göra för Volvo, en otrolig utmaning där ledningen gav oss artister ett stort ansvar. Men under åren som gick ändrades företaget. Vi växte och etablerade oss på marknaden som ett av de mest konkurrenskraftiga produktionsbolagen för reklambild. Vi utvecklade även Volvo Digital Showroom som fortfarande används hos alla volvohandlare.

Problemet är att produktionsutveckling och konkurrens ofta sätter stopp för kreativitet. Ekonomin styr och deadlines blir tightare, kunderna får mer kunskap och har mer att säga till om samtidigt som vi grafiker behöver bli allt bättre och mer effektiva för att hålla uppe kvalitet och nere arbetstid. Efter bara 3-4 år hade jag helt slutat att arbeta med grafik efter jobbet och min passion hade släckts. Det var då jag borde bytt jobb. Mina planer hade alltid varit att utveckla mig och kanske jobba på en större byrå utomlands. Men jag fastnade och 3-4 år blev till 10.

Mer om vad som hände under de sista åren och därefter ska jag ta upp när jag pratar om utmattningssyndrom. Men om vi återgår till arbetet som grafiker så hoppas jag att ni unga, intresserade, som läser detta kan ta åt er och kanske gör ett bättre val än vad jag gjorde. Som grafiker är man driven av kreativitet. Den byrå man jobbar på har ofta en chef, en projektledare och en AD (Art director). Deras jobb är att få ut det mesta av sina grafiker. Att främja kreativiteten men också att stävja utsvävningar och effektivisera för att få byrån att gå runt. Det är en balansgång där ledarna har ett stort ansvar.

Hur blir man grafiker? Självstudier är ett måste för att bli duktig. Du kan gå en kortare utbildning så som Computer Graphics Design på Lindholmen eller mer nischade utbildningar inom exempelvis speldesign, men utan självstudier kommer du aldrig nå en högre nivå. Det krävs framför allt en stor passion för det man vill arbeta med, och då kommer självstudier av sig själv.

Hur viktigt är talang och bildseende? Det underlättar, men talang är inga krav. Hårt arbete och övning ger färdighet. Något typ av bildseende är viktigt om man arbetar med bild och film, men för en speldesigner kan man exempelvis arbeta som dedikerad animerare och har då inte samma krav på bildseende. Hängivenhet och vilja är viktigast och om du verkligen brinner för något så finns det inga hinder.

Jag driver för övrigt fortfarande egen firma och tar emot mindre jobb såsom exempelvis logotypdesign, webbdesign, annonseringsdesign, studiofotografering och retuschering. Läs mer på min hemsida.

Jag är också sportfiskeguide och tar med kunder till sjöar inom Alingsåsområdet. Jag själv sysslar med alla metoder förutom flugfiske (men givetvis kan jag ta med flugfiskare ut om så önskas).

