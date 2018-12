Katti tar klivet in i ledarstaben

Fotboll

IK Friscos damer vann division II i stor stil säsongen som gick, och laddar nu som bäst inför återkomsten till division I.

– Det ser bra ut så här långt, säger Leif Andersson, tränare.

Det starka kollektivet var den stora anledningen till att laget tog klivet upp, och i nuläget pekar det mesta på att alla spelare blir kvar.

– Dessutom jobbar vi på ett par nyförvärv, säger Leif Andersson till Alingsås Tidning.

Vid sin sida får han hjälp av Ole Kugelmann (målvaktstränare), Mikael Jonsson och Katti Ölvebo, som tvingats avsluta spelarkarriären på grund av skada.

– Att få in Katti i tränarstaben känns otroligt bra. Hennes erfarenhet och förmåga att se detaljer i spelet kommer att bli väldigt värdefulla för oss, säger Leif Andersson.

– Jag ska vara med så mycket jag kan. Jag har ju hand om ett av klubbens flicklag också, plus då att jag ska rehabträna mitt knä, säger Katti i en kommentar.

Leif, har ni kört på tufft under november och december?

– Vi har tränat två gånger i veckan fram till förra veckan. Nu har tjejerna fått lite ledigt här under jul- och nyårshelgerna och sen kör vi igång igen i början av januari.

Kommer det bli fler pass i veckan?

– Vi kommer att utöka antalet träningstimmar per vecka, sen hur vi fördelar dom återstår att se. Ska vi hävda oss i division I, vilket jag tror vi kommer att göra, så måste vi höja träningsdosen ett snäpp.

Leif Andersson säger vidare att han tror mycket på den befintliga truppen, men konstaterar också att man jobbar på värvningar.

– Vi behöver som jag ser det ha in en spelare i varje lagdel. Vi har ett par namn som är extra intressanta, men det är ingenting klart ännu. Vi tittar både på spelare runt om i vårt område och utanför. Förhoppningsvis kan vi presentera några namn inom en relativt snar framtid, slår han fast.