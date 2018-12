”Kommer under dörren?”

ALINGSÅS

Kan man verkligen lita på Tomtemors utsagor? Enar och Greta Wernersson håller källkritikens fana högt.

Under lördagen är det julmarknad vid Stora torget, med lokala hantverkare och handlare. Och medan Tomtefar själv var tillfälligt borta för att putsa på sitt skägg intog Tomtemor fåtöljen. Enar och Greta Wernersson fanns på plats och önskade sig en dinosaurie respektive ”ett halsband som mamma har.” Silvrigt och med blåklockor – information för den vetgirige.

Allt går tämligen friktionsfritt fram till att Tomtemor berättar om Tomtefars sätt att ta sig in i hus. Visst skorstenen kan ju alla köpa. Men när Tomtemor menar att han också kan komma in under dörren så ifrågasätts denna utsaga av Enar och Greta.

Hur i hela julefriden tar man sig in under dörren?

– Han har sina knep, säger Tomtemor, utan att rodna.

Tomtemor håller sig därefter om näsan och menar att Tomtefar gör så när han hoppar in genom skorstenen. Kanske Tomtemor tänker på hopp från brygga ner i vatten?

Börje Andersson, ordförande i Alingsåsparkens kulturförening, flanerar men stannar till. Hans sällskap går och kollar efter skor. Samtalet kommer efter mindre än fyra minuter in på partikelfilter. AT:s utsände har dock svårt att följa med i Börjes förklaringar. För tankarna går till en tomte som trycker sig in genom en dörr, under dörren. Känns lite Twin Peaks.

Förlåt Börje. Vi börjar på ett blankt papper nästa gång!