Hail to alla nyårslöften hur misslyckade de än är

Psykologen

Visst, change is good, oftast redan igår, såvida man inte skall trilla av pinn, eller bli arkebuserad. Så visst. Nyårslöften är bra. FÖRÄNDRING ÄR BRA. Men också, vilket alla vet, löften har en tendens att vittra ner, illa kvickt. Det är väl bara spunnet socker som har en snabbare halveringstid. Plötsligt har de smält bort – inuti huvudet. Morgondagen vart inställd.

Det bidde inget alls, revolutionen i ens inre uteblev, trots storstilade planer om total makeover; men misströsta inte, det är bara ett tecken på att du har ett rikt inre liv – som vill många saker samtidigt. DU HAR I SJÄLVA VERKET EN GENIALISK OCH LITE OLYDIG INSIDA. Den finns där, med lite olika schatteringar, nästan som en polsk riksdag, med massa grå amanuenser, dolda agendor, och riksföreståndare, som vi aldrig helt har koll på. Och när en sida av dig själv får tillfällig majoritet, som detta: nu jäklar i min låda skall kroppen ut och spolakrökenjogga, nu skall det fimpas in i evighetskaklet, nu får det vara slutklagat hål i huvudet på barnen – så rekryteras ett motstånd. Inom dig. DU HAR OCKSÅ SIDOR AV DIG SJÄLV SOM TILLBER LIVET PÅ ETT MÖRKARE SÄTT.

Och tar du dessutom i från tårna, genom att vilja göra rent hus med dina ovanor – ordinera dig military bootcamp, hålla dig till de psykologiska trafikreglerna 24-7, som en finklädd fyrkant, eller gå från att skälla i 360 grader till att bli ett under av tålamod – så kommer ditt löfte inte överleva många ögonblick. Dessutom har den andra sidan såpat golvet med allt eller inget-logiken, som säger dig att gör du en liten fadäs så är det lika bra att ge upp. Som när bantaren, vilket är mänskligt, gör ett litet avsteg från sin bröd och vatten-diet, och äter en mazarin, för att i alla fall få lite livskvalitet, och då i förtvivlan över snedsteget även ger sig själv carte blanche, att ringa sin lokala dealer och beställa en familjepizza med extra allt. Det är så hjärnan jobbar, den är lurifax big time, och använder allt som händer – för sina egna syften. DIN HJÄRNA ÄR SMARTARE ÄN DU SJÄLV.

Så därför: GÅ INTE IN I EN DISKUSSION MED DIG SJÄLV. Den del av dig själv, som allt eftersom kommer bli mer syrak – utifrån att den får lida för din skull, genom tristess och självspäkning – kommer snacka omkull dig. Den kommer argumentera på ett väldigt logiskt och övertygande sätt. Så är det. Punkt.

Alla sidor av dig själv kommer säga sitt, det är som det är: DU HAR EN DEMOKRATI INUTI DITT HUVUD. Det är något vackert, och du måste både lyssna, och inte lyssna – på dig själv. Det är själva konsten. Och som sagt: change is good. Du kommer klara det. Jag tror på dig. Du kommer förändra din vardag på ett bra och vackert sätt. Hail to that!