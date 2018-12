Så mycket bostad får du för en miljon

Hela området

Herrljunga tillhör de kommuner i Västra Götaland där en köpare får mest villa för pengarna, närmare bestämt 103 kvadratmeter för en miljon kronor. I Alingsås och Vårgårda blir det betydligt mindre boyta.



Det är Svensk Fastighetsförmedling som har gjort en kartläggning, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Villaköpare i Herrljunga får alltså i snitt 103 kvadratmeter för en miljon kronor, medan motsvarande siffror i Alingsås och Vårgårda är 38 respektive 58 kvadratmeter.

Genomsnittet för Västra Götaland är detsamma som i Alingsås, 38 kvadratmeter. Snittet för hela landet är 40 kvadratmeter. I Göteborg är det 24 kvadratmeter.

På femte plats

Billigast västsvenska villor finns i Bengtsfors kommun, där man får hela 129 kvadratmeter för en miljon. Därefter följer Töreboda, Svenljunga och Tranemo. Herrljunga och Vara återfinns på delad femte plats på denna lista.

Snittpriserna för bostadsrätter är ofta högre än för villor. I Alingsås har bostadsrätter kostat i snitt 28 647 kronor per kvadratmeter under det senaste året. Snittpriset för villor är 26 201 kronor per kvadatmeter.

Men i Vårgårda är det tvärtom. Där har en villa kostat i snitt 17 163 kronor, medan snittpriset för en bostadsrätt är 14 787 kronor.

Bostadsrätter

Flest kvadratmeter bostadsrätt för en miljon kronor i Västra Götaland får man i Tidaholms kommun, närmare bestämt 308 kvadratmeter. Skara, Åmål och Götene följer därefter. Vårgårda finns på tionde plats på den listan, med 68 kvadratmeter för en miljon.

I Alingsås får köparen av en bostadsrätt 35 kvadratmeter för en miljon. Det är lite mer än genomsnittet, 28 kvadratmeter, för Västra Götaland och rikssnittet som är 26 kvadratmeter. I Göteborg är det 21 kvadratmeter.

Statistiken baseras på överlåtelser mellan 1 december 2017 och 30 november 2018. Endast kommuner med minst 50 försäljningar i genomsnitt per år är med. Därför saknas till exempel uppgift om snittpriset för bostadsrätter i Herrljunga.