Ska det få gå till så här?

Alingsås

Vi önskar Eder Alla En Fröjdefull Jul….I dessa juletider ska vi ju vara lite extra snälla mot varandra. Jag har precis insett att det inte gäller ALLA. Jag är just hemkommen från ett besök hos min mans farmor. Hon har tillbringat den senaste månaden på ett korttidsboende här i Alingsås Kommun, efter att hon opererat sig då hon brutit lårbenshalsen. Hon berättar om hur hon känt sig så trygg på korttidsboendet med personal som var kunnig och hade tid att se till hennes behov. Personalen såg inte bara hennes behov utan tillgodosåg även dessa. Ett exempel på hur hon blev tillgodosedd var att hon fick gå på toaletten när hon behövde. En mänsklig rättighet och en självklar rättighet för de flesta.

Nu har hon tvingats flytta från korttidsboendet hem till sin lägenhet på ett äldreboende. Ett boende där hon innan operationen klarat det mesta själv och med minimal hjälp från personalen från hemtjänsten. Nu kommer hon hem till detta boende och kan inte gå och fortfarande tillbringar hon sin tid antingen till sängs eller i en rullstol, hur tänker man? En normal människa förstår att ekvationen ej går ihop.

Hur ser då hennes situation ut i dagsläget? Hon har fått ett godkännande på att personalen skall titta till henne nio gånger per dygn. Det låter ju jättebra och det är faktiskt ganska många tillfällen de kikar in hos henne. En del gånger stannar de längre stund för att hjälpa till med något, andra gånger gör de bara en koll för att se så allt är okej. Nu kan man ställa frågan, vad händer om hon är i behov av hjälp just precis när personalens schema säger att hon inte har rätt till det? Bara det att hämta något som inte är nåbart för henne. Det vill till att komma ihåg just precis när de är där, annars får det vänta ett tag till.

Detta kanske inte är det som skrämmer mig mest. Ett exempel som gör mig tårögd och så ledsen i hjärtat, är när hon en tidig morgon behövde gå på toaletten och ringde på larmet som hon har som en klocka på armen. Ensam i sängen med benet i paket oförmögen att röra sig ligger hon där och ingen kommer. Ingen kommer på flera timmar, trots att hon har vad man kallar trygghetslarm. Kan ni förstå känslan av att ligga där ensam och övergiven och vara tvungen att kissa på sig. En kvinna som levt ett långt liv, ja i över 90 långa år. Väldigt noggrann med både utseende och hygien. Van att klara sig själv och inte vara i behov av hjälp någonstans ifrån. Hon ligger ensam i sin säng och måste kissa på sig, för ingen kommer och hjälper henne. Hon ligger där, ni kan bara föreställa er hur det känns, så kränkande. Vilken panik! Tänk inför nästa natt och nästa?

Är detta verkligen så här det ska vara? Är det den service vi kan erbjuda någon i denna situation? Då förstår jag inte någonting. Jag har full förståelse för att personalen i hemtjänsten inte kan dela på sig. De har mycket att göra och många som de ska besöka på olika ställen. Det är många som behöver deras händer och ögon, dessa viktiga människor.

Jag ställer mig frågan; Hur kommer det sig att man skickar hem någon som inte klarar sig själv utan att säkerställa att dennes behov kan tillgodoses. För det är det som skett. Det är synd och skam. Vore det inte mer humant att ha låtit henne stanna på korttidsboendet tills hon var redo och så pass återställd så hon gynnades av flytt och boende i sin egen bostad. Hur skulle de som beslutar något sådant känna sig om det var dom som hamnade i denna omänskliga situation? Jag bara frågar.