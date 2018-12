Lovar sköna julsånger och humor

Vårgårda

Klassiska julsånger och mer svängiga låtar bjuder Innovakören på när de lördagen den 15 december har julkonsert i Byahallen i Asklanda. Som konferencier har man engagerat den humoristiske ICA-handlaren från Ljung, Christian Palmén.



Innovakörens julkonserter brukar vara trivsamma tillställningar, som gör publiken på gott humör.

– Det kommer garanterat att bli en härlig afton med skön julmusik, säger Göran Johansson i Innovakören.

Kören fattade tycke för Bya­hallen när de spelade Galenskaper med Galenskaparna i Asklanda. Föreställningen blev en publiksuccé med 400 betalande. Och de som kom gillade vad de såg och hörde.

– Man kan vara lite skeptisk och fråga sig om det fungerar att sjunga i en sporthall. Ljud och allt annat fungerade jättebra i Byahallen, säger Göran Johansson.

Efter den lyckade galenskapsföreställningen framfördes önskemål om att Innovakören skulle ha en julkonsert.

– Vi sjunger gärna julsånger i Byahallen.

Det blir en varierande låtmeny, allt från klassisk julmusik till mer lättsamma och rockigare låtar.

– Vi har nischat oss och har valt det amerikanska stuket, lite mer åt det svängiga hållet. Jag tror att folk förväntar sig denna blandning när Innovakören har julkonsert.

Ur låtlistan kan nämnas stämningsfulla ”Stilla natt” och ”Christmas song”.

– Vi har också en del nytt, som vi i Innovakören inte sjungit tidigare, till exempel Mariah Careys ”All I want for Christmas is you” och Stevie Wonders ”Someday at Christmas”, säger Göran Johansson.

Konserten blir i två akter med paus emellan. Som vanligt backas kören upp av välkända lokala musiker.

