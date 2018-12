Team Alingsås värvar jättetalang

Bowling

Albin Sandberg är Team Alingsås senaste nyförvärv.

17-åringen kommer närmast från spel i allsvenskan med Vimmerby BK.

– Vi får in en riktigt lovande spelare, säger Oscar Johansson, sportsligt ansvarig i Team Alingsås.

Team Alingsås har under de senaste åren gjort sig kända för att slussa in unga talanger i a-laget.

Nu är det dags för ett nytt namn att visa upp sig i Alingsåströjan.

Albin Sandberg, som läser på Riksidrottsgymnasiet i Nässjö och ingår i talangsatsningen Team Sweden Youth Academy, skrev på övergångspapprerna i tisdags.

– Det mest naturliga hade ju varit spel i Clan för Albins del, men när jag ringde upp honom och berättade om vår verksamhet blev han väldigt sugen på att komma hit. Vi har blivit kända för att ta in unga spelare och utveckla dom, säger Oscar Johansson.

Vad är Oscar för typ av spelare?

– Förutom att han är en stor talang är han en tvåhandsspelare som när det stämmer är en riktig strike-maskin. Under sommaren vann Albin SM-guld i åldersklassen 17-21 år, vilket säger en hel om hans kapacitet.

Johansson säger vidare att det inte blir debut i helgen hemma mot BK Bågen.

– Eftersom laget till helgens match redan var spikat när han skrev på kommer Albin att åka med Farmen 1 till Kungälv. På sikt är dock planen att han ska slussas in in a-laget, och jag är övertygad om att vi kommer få se honom göra elitseriedebut efter årsskiftet någon gång.

För Team Alingsås del är det bara seger som gäller i söndagens möte med jumbon BK Bågen.

– Förhoppningen är att vi ska göra vår bästa match för säsongen, och då måste Bågen vara väldigt bra för att besegra oss. Har vi bara rätt inställning ska segerchansen vara god, säger Oscar Johansson.

En spelare som saknas i helgen är James Blomgren. Fingerskadan är helt enkelt inte läkt ännu:

– Jag kommer inte att röra ett klot inom de närmaste tre veckorna, och det blir av förklarliga skäl inga ligamatcher före den här sidan jul. Jag hoppas att jag kan smyga igång lite lätt i mellandagarna, det kan bli tal om spel i någon turnering där, berättar han för AT