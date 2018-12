Westerholm i 20 frågor

alingsås

Veckans gäst i podden 20 frågor är dansaren, koreografen och regissören Bo Westerholm, som just nu även är aktuell som producent för AMTS uppsättning av Rent, som spelas på Palladium.

AT tuffar på med sin podcast 20 frågor, som baserar sig på den franske författaren Marcel Prousts frågebatteri. Under samtalet med Bo Westerholm kommer vi in på alltifrån begrepp som lycka och ärlighet men även Fantomen och Kristina från Duvemåla. Vi får också veta att Westerholms favoritnamn är Claude, ett svar som utvecklar sig till en kärleksberättelse.