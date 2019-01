Alingsås

Alingsåspolisen fick sent på torsdagskvällen, klockan 23.40, en anmälan om att smällare kastades mot en bostad på Kullingsbergsvägen i Alingsås. Det ska ha varit flera personer inblandade men de var redan borta när anmälaren ringde polisen, som därför inte åkte ut till platsen. Någon mer liknande anmälan kom inte in under natten.