Avstängd bro påverkar trafiken

Vårgårda

Bron i Landa är just nu under reparation. Under måndagen stängdes vägen av och både boende i området och busstrafiken påverkas av reparationsarbetet.



Mellan vecka tre och vecka tio kommer Trafikverket reparera bron i Landa. Vägen är avstängd och därför kommer trafiken påverkas och de som vanligtvis åker på vägen behöver hitta alternativa vägar.

Det kommer även att påverka busstrafiken på denna sträcka och så även skolskjuts.

Enligt Vårgårda Buss är det löst så att linje 583 kör sin ordinarie tur på morgonen fram till Landa, därefter avviker den och kör ut på Herrljungavägen och in till Vårgårda fram till skolorna. En extra buss kommer att köra från Landa (Lilla Åby), Ambjörnstorp, Hägrunga, Algutstorp Kyrka.

På eftermiddagen kör bussarna motsatt riktning. För att kunna se skillnad på vilken buss som gäller är ordinarie tur den stora blå bussen och förstärkningsturen är en liten buss som rymmer cirka 20 personer. Båda bussarna är skyltade 583.