”Alla verkade känna någon utom jag”

Det här är andra delen av Gästbloggens egen årskavalkad. Under två veckor ser vi tillbaka på 2018 genom att återge några av alla de intressanta inlägg som våra bloggare har skrivit under året. Under varje inlägg finns en länk till just den gästbloggen.

Onsdag 2 januari

I våras var jag på en stor föreläsning. Vi var runt 500 personer i en något underdimensionerad lokal. Föreläsaren, en man i mogen ålder, tittade ut över folkhavet och inledde med att säga: ”OJ så många ni är! Jag tror att lika många som ni träffar här idag, träffade mina mor- och farföräldrars generation under hela sin livstid”.

Jag tycker att det var en oerhört fascinerande tanke. För tänk så ofantligt många människor som under åren passerar revy genom våra liv. Personer vi träffat som barn, i förskolan, skolan, under tonåren, på olika utbildningar, arbetsplatser, resor, läger, konferenser, fritidsaktiviteter, föreningar, genom våra barn och släktingar eller var det nu kan vara. Några kommer för att stanna i våra liv under en längre eller kortare tid, några glömmer vi när vi stängt dörren, andra säger eller gör något som vi för alltid kommer att minnas, andra kanske vi själva påverkar genom något vi gör eller säger, utan att vi ens vet om det.

Men trots att de flesta av oss som är yrkesverksamma, ofta har massor av människor omkring oss, både i vår fysiska närhet och på sociala medier, är ensamhet ett folkhälsoproblem som kan få oerhört stora konsekvenser. Sommaren är, precis som julen, tyvärr en tid då en del väljer att avsluta sina liv. Psykosocial ohälsa och ensamhet är två stora bidragande faktorer, ofta i kombination.

Just på sommaren, när man förväntas ha en lång, härlig, avkopplande semester med sin lyckliga familj, kan ensamheten bli oerhört påtaglig för många. Samma sak är det runt jul, då även de som annars har ett socialt liv med många vänner, plötsligt ”blir över” och ensamheten kan bli övermäktigt tydlig.

Känslan jag själv fick, när jag kom in i den fulla föreläsningssalen, var – trots att det var så himla mycket folk just – ensamhet. Alla verkade känna någon utom jag. För ibland är det så. Ju fler vi har omkring oss, desto ensammare kan vi känna oss, framför allt när vi inte upplever någon tillhörighet. Det händer våra barn i skolan och vuxna på våra arbetsplatser, varje dag.

Det är naturligtvis stor skillnad på frivillig och ofrivillig ensamhet. Idag väljer t ex många bort sociala medier, då de helt enkelt känner för höga krav på att man alltid förväntas publicera glada och lyckliga bilder. Är man själv inte glad och lycklig, kan andras perfekta liv kännas som ett hån, precis som att ha ett hundratal vänner på Facebook, men ingen av dem ringer nånsin och frågar hur du mår. Andra åker på retreat, vandrar ensamma i fjällen, eller stänger ute omvärlden med hörlurar och lyssnar på musik. Ibland behöver vi ensamhet, för att ladda energi och tänka färdigt tankar utan att bli avbrutna. Då kan ensamheten vara en ren njutning.

Men när ensamheten inte är frivillig, utan något som mer eller mindre drabbar oss själva eller kanske någon i vår närhet, då kan det vara bra att vara uppmärksam. Extra uppmärksamma bör vi vara på folk omkring oss som nyligen separerat, mist en anhörig, flyttat, bytt jobb, gått i pension, fått en kronisk sjukdom, fått barn eller vars barn lämnat boet. Det är händelser i livet som förvisso kan vara utvecklande, men som för några kan leda till en regelrätt livskris, speciellt om flera av dessa händelser inträffar samtidigt. Då kan något så enkelt som omtanke, ett leende, en kram eller en fråga om hur man mår och hur det går – ja, helt enkelt en gest som visar att man ännu är behövd och att någon tänker på en – faktiskt vara så viktig som på liv och död!

Charlott Lotti Klug

folkhälsostrateg i Alingsås kommun

Länk till Charlotts hela gästblogg >>

Nyårsdagen 1 januari

Tänk själv när du designar ditt goda liv. Frihet på riktigt.

Var inte gängse. Lita mer på dig själv.

Jag tycker det är så förödande att höra någon säga ”Nu så är vi miljöcertifierade. Nu har vi bytt glödlampor och bockat av hela listan”. Samtidigt har man inte tänkt själv. På hur man köper in mat från exotiska länder, använder engångsgrejer, kör i onödan osv. osv. Nöj dig aldrig med andras formulär. Våga i stället dra egna slutsatser. Våga lyssna på olika röster. Även om det är VÄLDIGT utmanande ibland.

Ska vi alla bli miljömuppar nu? Nej, Gud bevare oss! Vi ska väl vara bonniga om vi är det, fräsiga om vi är det, vi ska väl tänka själva?

Våra experter tänker ofta i banor som är konventionella. Det tänks ofta utifrån om vi har råd – råd eller inte att rädda jorden?

Kommer ni ihåg Al Gore, som gjorde en spelfilm om miljön? Han har en poäng i en passus där han målar upp oss som att vi står mellan två vågskålar för att välja mellan jordklotet eller pengar. Vi säger ”Jorden är oerhört viktigt att rädda – men mmmmmm! Jag väljer pengar”

Vi behöver tänka i nya banor. Vi behöver byta ut det vi lärt oss tänka: ”Vad kostar det (i pengar)?” till ”Vad kostar det (i miljöbelastning)? ”

Kan vi fortsätta med tillväxt när vi lever som om vi hade 4,2 jordklot med vårt sätt att leva i Sverige (För hela världen gäller siffran 1,7 – vi är näst värst i klassen). Bilden visar vår förbrukning 2014, i ett konstverk som jag ställde ut på Palladium under Framtidsveckan.

Förslag: Inför en ny valuta, CO2-valutan. Varje människa som föds får samma belopp. Är du monetärt fattig? Nu har du ett kapital att förvalta. Det kan finnas företag som är intresserade av ditt kapital. Priset är lagstadgat så du får tyvärr inte sälja till underpris. Är du rik och vill köpa dig nya kläder till festen? Det kostar co2. Vill du flyga? Varsågod, men det kan hända ett ditt kapital är till två tredjedelar förbrukat.

Så – idag njuter vi av att vi har sååå gott om pengar i vårt land. Och sedan njuter vi av att inte tänka mainstream utan att vi vågar tänka själva!

Smart mat: Egen bubbeldricka utan maskiner att köpa in, utan transporter och i vilken gammal vinflaska som helst. I evighet amen. Köp en bit Kombuchasvamp på Planeten. Gå hem och lägg i nån liter vatten. Tillsätt en dl socker per liter, samt lägg i en tepåse i det kalla vattnet, eller smaksättare såsom en rabarberstjälk, några hallon etc. Efter en vecka, buteljera och tillsätt ytterligare 1-2 msk socker. Svampen ska inte ner i flaskan utan får sällskap av nytt vatten och ny smaksättning.

Efter en vecka till har du bubbeldricka i flaskan!

Lillemor Lindskog

Länk till Lillemors hela gästblogg >>

Nyårsafton 31 december

På gott och på ont

Jag står upp, ett intensivt strålkastarljus bländar mig. Bakom mig spelar bandet. Inte vilket band som helst, mitt band, i alla fall mitt band för i kväll.

Jag börjar urskilja silhuetter av en publik. Det är då jag inser att det är jag som står allra längst fram på scen. Det är jag som är sångerskan. Det finns bara en sak att göra. Ta tag i overklighetskänslorna, den inbyggda instinkten av flykt, den förbannade jantelagen som sitter inristad i själen och kasta dem åt sidan. Jag gör det jag har vant mig vid, jag gör min grej.

Ibland önskar jag att jag var barn till ett par amerikaner. Inte för att jag är något fan av USA, det är jag inte. Jag älskar Sverige. Men jag skulle nog ärligt säga, att jag ofta lever med känslan av att alltid vara tillags. Som rotar sig i svensk kultur. Jag skulle inte förknippa svenskar med ett statement som går i andan: jag är störst, bäst och vackrast. Det, för att ge ett exempel, är amerikanskt.

Så när jag står på scen eller visar upp en ny låt som jag skrivit krävs det ibland mycket energi för att jag ska känna mig helt befriad från ”Du ska inte tro att du är något”.

På andra sätt är jag också väldigt trygg. Musiken i sig gör mig upprymd, nyfiken och känslomässigt öppen. Kanske är det just kärleken till det jag gör som segrar i slutändan.

När ljuset slocknar och jag går av scenen har jag en härlig känsla i kroppen. Jag gjorde det bra, jag gjorde det på mitt sätt. Jag njöt och jag kunde tillåta mig själv att vara kreativ på scen. Jag möts av människor som ler, vissa som tar tag i mina händer och som likaså hade haft en bra stund. Jag är inget mer än glad.

Ida Werner

PS. Jag finns på Spotify, Apple Music, Deezer och andra musiktjänster. DS.

Till Idas hela gästblogg >>

