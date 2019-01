David Lager lämnar Vårgårda

Fotboll

Det blir ingen fortsättning i Vårgårda IK för David Lager.

– Jag får inte ihop pusslet helt enkelt, säger han till AT-sporten.

I fjol blev David Lager lite av en räddande ängel när han kom in mitt under säsongen.

Med sin inställning och sitt kunnande var han en av anledningarna till att VIK förnyade division II-kontraktet.

– Först och främst vill jag säga att det var kul att hjälpa klubben, men att vi grejade kontraktet var långt ifrån bara min förtjänst, säger David Lager, som blev utsedd till årets bästa försvarsspelare i den lokala fotbollen vid Fotbollsgalan.

Under hösten har han suttit ner och pratat med bland andra Vårgårdas sportchef Peo Häggström, och nyligen gav Lager klubben beskedet att han inte kommer att spela under 2019.

– Det var långt ifrån var optimalt att komma in som jag gjorde under säsongen, och om jag valt att fortsätta hade en fullskalig satsning varit det enda alternativet, säger David Lager.

Du får inte ihop logistiken, låter det som?

– Precis. Jag bor i Göteborg och står lite i valet och kvalet om jag ska studera eller jobba under 2019. Det känns inte rätt gentemot Vårgårda eller mig själv för den delen att tacka ja till en fortsättning med tanke på det.

Kan det bli spel i en lägre division?

– Nja, tveksamt. Men man ska aldrig säga aldrig. Jag vet hur ju suget kommer krypande när gräset blir grönt (skratt).

För sportchefen Peo Häggström är David Lagers besked väntat men tufft.

– Det är en stor förlust för oss men samtidigt innebär det en ny utmaning och en chans för någon annan att kliva fram. Vi önskar David all lycka med allt han tar sig för i framtiden.