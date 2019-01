Frisco vill höja nivån ett snäpp

Fotboll

IK Frisco rustar inför sin comeback i division I.

I dagarna har fem nya, och nygamla, spelare anslutit till Leif Anderssons gäng.

IK Frisco tog som bekant hem division II i stor stil i höstas och när försäsongen drog igång i dagarna fanns ett antal nya namn med i truppen som ska etablera klubben i division I.

– Vi har först och främst Felicia Helgesson här, hon spelade senast i Södra Härene men har rehabiliterat en korsbandsskada. Hon är lite av ett oskrivet kort men tänker satsa nu med oss. Felicia är mest av allt en mittfältare men kan även spela forward, säger Frisco-tränare Leif Andersson.

Man har även förstärkt från klubbar lite längre ifrån Katebovallen, säger han.

– Moa Johansson från EFFK/Nossebro/Främmestad har kommit till oss, en jätteduktig målvakt som ska bli spännande att se. Verkligen kul att få in henne. Sedan har Julia Roos anslutit från Vedum, en spelare för backlinjen.

Slutligen har Frisco även knutit till sig ett par nygamla spelare.

– Ellen Rickeberg är Friscotjej från början men har varit i Bergdalen i något år. En ung, duktig tjej som är bra skolad och känns intressant. Sedan är även Thea Edrud tillbaka i Frisco. Hon har varit skadad men ska satsa med oss, en riktig kämpe.

Är spelarna utifrån sådana ni tittat på själva eller som sökt sig till er?

– Det är spelare vi jobbat för att få in. Truppen behövde breddas och exempelvis Moa Johansson har Frisco haft kontakt med vid tidigare tillfällen.

Förutom ovan nämnda fem spelare ser Leif Andersson även några bekanta namn som rena nyförvärv.

– Hanna Swärdh är tillbaka från uppehåll efter att ha fött barn och börjar nu på riktigt igen, när hon är fulltränad är hon en väldigt duktig fotbollsspelare. Sedan har vi Emelie Wrangmo som förvisso var med lite under hösten men nu kör hon för fullt.

Vad ser ni till specifikt när det gäller nya spelare?

– Division I är ett snäpp till och det är något vi jobbar utifrån. Vi vill spetsa truppen både tränings- och inställningsmässigt. Mycket var bra redan förra året men vi ska vässa det ytterligare i år. Samtidigt får man inte glömma bort att fotboll ska vara roligt också.

Kommer några spelare lämna?

– Inte vad jag vet just nu. Både Alexandra Schwartz och Anneli Carli kör på, men i början under lite mer begränsade former på grund av arbete och studier. Framåt vårkanten räknar jag med att dom kommer vara med lite mer.

Känns det som att truppen är klar annars?

– Vi är på rätt väg i alla fall, men hoppas kanske få in några ytterligare. Gärna en mittfältare och en forward.