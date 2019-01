Fyrverkerier – förbud eller inte?

Alingsås

Svar till er som är emot förbud mot fyrverkerier. Till skillnad från er så är jag vän av förbud om förbudet kan lösa eller minska ett problem i samhället. Problemet är egentligen inte fyrverkerierna som sådana utan att många av de som använder dem beter sig som imbecilla idioter.

Man skjuter mot blåljuspersonal, man skjuter mot hus, in i folksamlingar, i närheten av hästar och hundar, man lämnar drivor av skräp efter sig etc etc. Listan kan göras hur lång som helst. Fyrverkerier används som vapen och för att trakassera andra människor.

Personligen kan jag motvilligt acceptera att det skjuts runt tolvslaget på Nyårsafton men skjuter man fyrverkerier klockan 04.00 på morgonen eller mitt på dagen så är det enda syftet att ställa till jäkelskap och att störa och skrämma andra människor. Punkt. Det är patetiskt att läsa inlägg på Facebook m m, främst från lättkränkta jättebebisar till män som värnar om sin ”rätt” att få smälla lite. Jag kan tillägga att jag själv tillhör manssläktet, vilket man många gånger har anledning att skämmas över.

Det är toppen att den här debatten har kommit igång och jag tycker mig märka ett minskat smällande jämfört med tidigare år.